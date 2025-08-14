Jhansi News: हमारी शादी कराओ! घरवालों की खिलाफत के बाद थाने पहुंचे BF-BF, पुलिस के फैसले से हुई प्यार की जीत

झांसी/अब्दुल सत्तार: यूपी के झांसी जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है. जहां एक प्रेमी-प्रेमिका का जोड़ा भागकर थाने पहुंच गया. प्रेमिका ने पुलिस से कहा जिस युवक प्रेम करती उसके साथ वह शादी करना चाहती है लेकिन उसके परिजन शादी नहीं होने दे रहे और युवक को परेशान कर धमकी दे रहे हैं. पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका के परिजनों को थाने पर बुलाया और दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक पंचायत हुई.

मंदिर में हुई शादी

समझौता होने के बाद प्रेमी जोड़ा बाइक से करौंदी माता मंदिर पर पहुंचा और वहां पर दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर सात फेरे लिए और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया. फिर दूल्हा दुल्हन को बाइक पर बैठा कर अपने गांव घर लेकर चला गया.

8 साल से प्रेम संबंध, शादी की जिद पर अड़े

दरअसल पूरा मामला रक्सा थाना क्षेत्र के पठारी गांव है. प्रेमिका मिथिलेश और प्रेमी संजय के बीच पिछले 7-8 साल से प्रेम संबंध चल रहा था. प्रेमिका संजय से शादी करना चाहती थी लेकिन उसके परिजन विरोध कर रहे थे और उसके प्रेमी संजय को धमकी देकर परेशान कर रहे थे. लड़की अपने प्रेमी को बचाने के लिए और शादी करने के मकसद से बाइक से रक्सा थाना पहुंची और उसने पुलिस के सामने अपनी कहानी सुनाई.

थाने में पंचायत के बाद शादी

पुलिस ने दोनों के परिजनों को थाना पर बुलाया और जन्म प्रमाण पत्र मंगाए दोनों बालिग निकले. थाने में पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई. काफी देर तक चली पंचायत के बाद समझौता हुआ. फिर प्रेमी और प्रेमिका की शादी मंदिर में संपन्न कराई गई. प्रेमी प्रेमिका से दूल्हा दुल्हन बनाकर खुश हुए दोनों लोग बाइक पर बैठकर अपने घर चले गए. फिलहाल पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

