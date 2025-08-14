Jhansi News: हमारी शादी कराओ! घरवालों की खिलाफत के बाद थाने पहुंचे BF-BF, पुलिस के फैसले से हुई प्यार की जीत
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2880331
Zee UP-Uttarakhandझांसी

Jhansi News: हमारी शादी कराओ! घरवालों की खिलाफत के बाद थाने पहुंचे BF-BF, पुलिस के फैसले से हुई प्यार की जीत

Jhansi News: झांसी जिले के एक गांव में जब शादी के लिए घरवाले तैयार नहीं हुए तो प्रेमी-प्रेमिका थाने जा पहुंचे. परिजनों के साथ हुई पंचायत के बाद समझौता हुआ और दोनों ने मंदिर में सात फेरे लिए.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

jhansi news
jhansi news

झांसी/अब्दुल सत्तार: यूपी के झांसी जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है. जहां एक प्रेमी-प्रेमिका का जोड़ा भागकर थाने पहुंच गया. प्रेमिका ने पुलिस से कहा जिस युवक प्रेम करती उसके साथ वह शादी करना चाहती है लेकिन उसके परिजन शादी नहीं होने दे रहे और युवक को परेशान कर धमकी दे रहे हैं. पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका के परिजनों को थाने पर बुलाया और दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक पंचायत हुई.

मंदिर में हुई शादी
समझौता होने के बाद प्रेमी जोड़ा बाइक से करौंदी माता मंदिर पर पहुंचा और वहां पर दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर सात फेरे लिए और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया. फिर दूल्हा दुल्हन को बाइक पर बैठा कर अपने गांव घर लेकर चला गया.

8 साल से प्रेम संबंध, शादी की जिद पर अड़े
दरअसल पूरा मामला रक्सा थाना क्षेत्र के पठारी गांव है. प्रेमिका मिथिलेश और प्रेमी संजय के बीच पिछले 7-8 साल से प्रेम संबंध चल रहा था. प्रेमिका संजय से शादी करना चाहती थी लेकिन उसके परिजन विरोध कर रहे थे और उसके प्रेमी संजय को धमकी देकर परेशान कर रहे थे. लड़की अपने प्रेमी को बचाने के लिए और शादी करने के मकसद से बाइक से रक्सा थाना पहुंची और उसने पुलिस के सामने अपनी कहानी सुनाई.

थाने में पंचायत के बाद शादी
पुलिस ने दोनों के परिजनों को थाना पर बुलाया और जन्म प्रमाण पत्र मंगाए दोनों बालिग निकले. थाने में पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई. काफी देर तक चली पंचायत के बाद समझौता हुआ. फिर प्रेमी और प्रेमिका की शादी मंदिर में संपन्न कराई गई. प्रेमी प्रेमिका से दूल्हा दुल्हन बनाकर खुश हुए दोनों लोग बाइक पर बैठकर अपने घर चले गए. फिलहाल पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें - Etawah News: रक्षाबंधन पर मायके गई पत्नी लौटकर नहीं आई… तीन बच्चों संग थाने पहुंचा पति, वजह सुनकर पुलिस भी रह गई हैरान!

 

 

TAGS

Jhansi News

Trending news

aligarh news
AMU फीस वृद्धि प्रदर्शन में लगे मजहबी नारे, आजादी के नारे और तिरंगे पर विवादित बयान
Meerut News
मेरठ में SSP का एक्शन,एक ही थाने के 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, पुलिस महकमे में हड़कंप
up assembly Discussion
PDA मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी...नॉनस्टॉप चर्चा पर सीएम योगी ने दिया ये जवाब
UP News
यूपी-उत्तराखंड के इन पुलिसकर्मियों को मिलेगा गैलेंट्री और राष्ट्रपति मेडल,देखें List
Etawah news
Etawah: इटावा में इमाम समेत 5 गिरफ्तार,असलहे की खरीद-फरोख्त के खेल का ऐसे हुआ खुलासा
Hardoi News
लापरवाही पर SP का एक्शन, दरोगा और 2 सिपाही निलंबित,पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था आरोपी
Kushinagar News
रातोंरात पथरी का ऑपरेशन कर निकाल ली मरीज की किडनी! कुशीनगर से चौंकाने वाला मामला
SP MLA Pooja Pal
सीएम योगी की तारीफ में सपा विधायक ने खुलकर पढ़े तारीफ के कसीदे, हर कोई रह गया हैरान
cm yogi
भारतीय इतिहास में 14 अगस्त मात्र एक तारीख नहीं, एक त्रासदी है-सीएम योगी
UP weather
नोएडा, गाजियाबाद में तेज बारिश का सिलसिला जारी, झमाझम बरसात से दिन में हो गई रात
;