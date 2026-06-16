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लखनऊ वालों की बल्ले-बल्ले! ₹30,000 करोड़ से चमकेगी किस्मत, बाराबंकी-उन्नाव तक दौड़ेगी मेट्रो, जानें पूरा रूट

Lucknow Metro Expansion: लखनऊ मेट्रो के मेगा विस्तार की योजना के तहत 150 किलोमीटर नया ट्रैक और 10 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट से 40 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 16, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:04 PM IST
लखनऊ वालों की बल्ले-बल्ले! ₹30,000 करोड़ से चमकेगी किस्मत, बाराबंकी-उन्नाव तक दौड़ेगी मेट्रो, जानें पूरा रूट
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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