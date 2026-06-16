इन बाहरी इलाकों और पड़ोसी जिलों तक पहुंचेगी मेट्रो (प्रस्तावित रूट्स):

मेट्रो का यह विस्तार सिर्फ शहर के अंदरूनी हिस्सों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह लखनऊ की सीमाओं को पार करके

अयोध्या रोड रूट: मुंशी पुलिया लाइन को आगे बढ़ाते हुए चिनहट, बीबीडी, तिवारीगंज और सफेदाबाद होते हुए बाराबंकी तक.

कानपुर रोड रूट: एयरपोर्ट लाइन को आगे बढ़ाकर बंथरा होते हुए उन्नाव तक.

सीतापुर रोड रूट: मड़ियांव, आईआईएम और बख्शी का तालाब (BKT) होते हुए इटौंजा तक.

हरदोई रोड रूट: दुबग्गा, काकोरी, मलिहाबाद और रहीमाबाद होते हुए संडीला तक.

अन्य प्रमुख रूट: पीजीआई, मोहनलालगंज और गोसाईंगंज को भी मेट्रो सेवा से जोड़ा जाएगा.

शहर के ये घनी आबादी वाले इलाके भी होंगे कवर:

राजाजीपुरम, मटियारी, केशवनगर, जानकीपुरम और बृज की रसोई जैसे प्रमुख क्षेत्रों को भी इस नए नेटवर्क में शामिल करने की योजना है.