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Lucknow Metro Expansion: राजधानी लखनऊ और इसके आस-पास के जिलों के निवासियों के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ मेट्रो के एक विशाल विस्तार (Mega Expansion) की तैयारी कर रही है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अब शहर के चप्पे-चप्पे को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे करीब 35 से 40 लाख की आबादी को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. इस पूरी योजना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर की जा रही है.
10 साल का मास्टरप्लान और ₹30,000 करोड़ का बजट
मेट्रो विस्तार की इस महा-परियोजना पर करीब 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार ने इसके लिए 10 साल का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत चरणबद्ध (Phased) तरीके से 150 किलोमीटर नया मेट्रो ट्रैक बिछाया जाएगा और 10 नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे. इस ऐतिहासिक विस्तार के बाद लखनऊ में मेट्रो का नेटवर्क भारतीय रेलवे के स्थानीय नेटवर्क को भी पीछे छोड़ देगा.
जुलाई से शुरू होगा सेकंड फेज का काम
लखनऊ मेट्रो के सेकंड फेज के लिए टेंडर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) इसकी विस्तृत कार्ययोजना (DPR) तैयार करने में जुटा है. योजना के मुताबिक, इसी साल जुलाई से धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
इन बाहरी इलाकों और पड़ोसी जिलों तक पहुंचेगी मेट्रो (प्रस्तावित रूट्स):
मेट्रो का यह विस्तार सिर्फ शहर के अंदरूनी हिस्सों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह लखनऊ की सीमाओं को पार करके
अयोध्या रोड रूट: मुंशी पुलिया लाइन को आगे बढ़ाते हुए चिनहट, बीबीडी, तिवारीगंज और सफेदाबाद होते हुए बाराबंकी तक.
कानपुर रोड रूट: एयरपोर्ट लाइन को आगे बढ़ाकर बंथरा होते हुए उन्नाव तक.
सीतापुर रोड रूट: मड़ियांव, आईआईएम और बख्शी का तालाब (BKT) होते हुए इटौंजा तक.
हरदोई रोड रूट: दुबग्गा, काकोरी, मलिहाबाद और रहीमाबाद होते हुए संडीला तक.
अन्य प्रमुख रूट: पीजीआई, मोहनलालगंज और गोसाईंगंज को भी मेट्रो सेवा से जोड़ा जाएगा.
शहर के ये घनी आबादी वाले इलाके भी होंगे कवर:
राजाजीपुरम, मटियारी, केशवनगर, जानकीपुरम और बृज की रसोई जैसे प्रमुख क्षेत्रों को भी इस नए नेटवर्क में शामिल करने की योजना है.
स्टेशनों पर मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं: ई-बाइक और स्मार्ट पार्किंग
यात्रियों के सफर को सुगम बनाने और 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' (स्टेशन से घर/दफ्तर तक की दूरी) को बेहतर करने के लिए नए डीपीआर में खास इंतजाम किए जा रहे हैं.
सभी नए मेट्रो स्टेशनों पर वाहनों के लिए पर्याप्त और हाईटेक पार्किंग स्पेस विकसित किया जाएगा.
इको-फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट: स्टेशनों पर यात्रियों के लिए ई-साइकिल और ई-बाइक जैसी ई-व्हीकल सेवाएं उपलब्ध होंगी, ताकि प्रदूषण मुक्त सफर को बढ़ावा मिल सके.
इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने से लखनऊ और उसके आस-पास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से आधुनिक, सुलभ और जाम-मुक्त हो जाएगी. लखनऊ अब सही मायनों में एक ग्लोबल और कनेक्टेड सिटी बनने की ओर अग्रसर है.