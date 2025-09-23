हमें लड़का पसंद है...शादी की बात करने के लिए मंदिर में बुलाया, झांसी में प्रेमी पर टूटा 40 लोगों का कहर

Jhansi News: झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी का झांसा देकर लड़की के परिजनों ने लड़के पक्ष को पहले मंदिर में बुलाया. इसके बाद उनके साथ मारपीट कर दी. प्रेमी समेत तीन लोग घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस से शिकायत की गई. पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है.

शादी की बात करने के बहाने मंदिर में बुलाया

दरअसल, मऊरानीपुर क्षेत्र के खदियन चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर का है. यहां ग्राम धौर्रा की रहने वाली एक लड़की और लड़के के बीच पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसकी भनक जब लड़की के परिजनों को हुई तो उन्होंने लड़के पक्ष के लोगों को मंदिर पर शादी की बात करने के लिए बुलाया. यहां पहुंचने पर प्रेमी युवक और उसके परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. बाद में वे धमकी देकर भाग गए.

30 से 40 लोगों ने बोला हमला

घटना में प्रेमी विशाल समेत तीन लोग घायल हो गए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां प्रेमी की हालत नाजुक बनी है. उसका उपचार चल रहा है. पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. घायल लड़के के पिता ने बताया कि बातचीत करने के बहाने बुलाया था फिर 30 से 40 लोगों ने मिलकर हमला कर दिया.

मध्‍य प्रदेश के लड़के से हुआ प्‍यार

चिकित्‍सक डॉ. ऊदल ने बताया कि मऊरानीपुर के धौर्रा गांव की रहने वाली लड़की पिछले एक साल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी विशाल नाम के युवक से फोन पर बात करती थी. बात करते करते दोनों के बीच गहरा प्रेम हो गया. इसकी भनक लड़की के परिजनों को हुई तो उन्होंने शादी की बात करने का झांसा देकर लड़के पक्ष के लोगों को बुलाकर मारपीट कर दी. वहीं, प्रेमिका अब भी प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है.

