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10 फीट हवा में उड़ी कार, पलक झपकते ही सब खत्म, अतीक अहमद के बेटे अबान की कार एक्सीडेंट का रूह कंपा देने वाला CCTV फुटेज वायरल

Ateeq Ahmed's Son Aban Car Accident CCTV: अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद के एक्सीडेंट का भयानक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार बेकाबू होकर पलटी खाते हुए हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में अबान और उसके एक दोस्त की मौत हो चुकी है. जबकि, तीन लोगों का इलाज जारी है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 12, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:29 AM IST
10 फीट हवा में उड़ी कार, पलक झपकते ही सब खत्म, अतीक अहमद के बेटे अबान की कार एक्सीडेंट का रूह कंपा देने वाला CCTV फुटेज वायरल
Image Credit: Aban Car Accident CCTV

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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