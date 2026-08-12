/10 फीट हवा में उड़ी कार, पलक झपकते ही सब खत्म, अतीक अहमद के बेटे अबान की कार एक्सीडेंट का रूह कंपा देने वाला CCTV फुटेज वायरल

स्थानीय लोगों ने दी थी पुलिस को सूचना

घटना के वक्त मौके पर मौजूद राहगीरों ने बताया था कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही गाड़ी सड़क से नीचे खाई में चली गई और धूल का गुबार उठने लगा. लोगों ने तुरंत दौड़कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और स्थानीय पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी. अब हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. हालांकि शुरुआती जांच और वीडियो से साफ लग रहा है कि तेज रफ्तार में ओवरटेकिंग ही इस दर्दनाक हादसे की मुख्य वजह बनी.