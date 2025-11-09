महोबा में दिनदहाड़े गोलीकांड! पुरानी रंजिश में दबंग ने युवक को मारी गोली, इलाके में मची सनसनी

Mahoba News: महोबा जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेखौफ दबंग ने अपने पड़ोसी युवक को दिनदहाड़े गोली मार दी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते अपने ही गांव के संजय सिंह (22) पर अवैध असलहे से फायर कर दिया और मौके से फरार हो गया.
Mahoba News/RAJENDRA TIWARI: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने दिनदहाड़े एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए. पुरानी रंजिश के चलते हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. घायल युवक को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.
कहां का है ये घटना?
यह घटना कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव की है. बताया जा रहा है कि गांव निवासी भूरा सिंह का 22 वर्षीय पुत्र संजय सिंह अपने घर के बाहर बैठा था. इसी दौरान शराब के नशे में धुत्त पड़ोसी दबंग वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते अवैध असलहे से संजय को गोली मार दी. गोली लगते ही युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया.
गोलीकांड की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ सदर अरुण कुमार सिंह व कबरई थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है. घायल संजय के चाचा उदयभान सिंह ने बताया कि संजय अपने घर के बाहर बैठा था, तभी नशे में धुत्त पड़ोसी दबंग ने पुरानी रंजिश के चलते उसे गोली मार दी और भाग निकला.
जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि घायल युवक को परिजन गंभीर अवस्था में लेकर आए थे. उसके सीने में गोली लगी है. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.
