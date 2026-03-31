बुंदेलखंड में बढ़ती तपिश, दोपहर में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, जानिए कैसा रहेगा 1 अप्रैल का मौसम?

Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड में गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है. तेज धूप के कारण दोपहर के समय घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. लोग जरूरी काम सुबह या शाम के समय निपटाने को प्राथमिकता दे रहे हैं. आइए 1 अप्रैल का मौसम जानते हैं...
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Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड के कई जिलों में इन दिनों तेज़ गर्मी और तपती धूप ने लोगों की जिंदगी प्रभावित कर दी है. दोपहर के समय सूरज की गर्मी इतनी ज़ोर पकड़ रही है कि लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और जरूरी काम सुबह या शाम को ही निपटा रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा 1 अप्रैल को चित्रकूट-झांसी समेत बुंदेलखंड इन जिलों का मौसम...
चित्रकूट का मौसम
चित्रकूट में 1 अप्रैल को तापमान अधिकतम 36°C और न्यूनतम 19°C के बीच रहेगा. आर्द्रता 70% से घटकर 40% तक होगी. मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, जिससे धूप तेज होगी. दोपहर के समय गर्मी लोगों के लिए परेशानी बन सकती है, इसलिए जरूरी काम सुबह या शाम के समय ही निपटाना बेहतर होगा.
झांसी का मौसम
झांसी में 1 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम 23°C रहेगा. आर्द्रता 70% से घटकर 40% तक होगी. मौसम मुख्यतः साफ आसमान वाला रहेगा. तेज धूप के कारण दोपहर में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, लोग जरूरी काम सुबह या शाम ही करने का प्रयास करेंगे.
महोबा का मौसम
महोबा में 1 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम 25°C तक रहेगा. आर्द्रता 42% से घटकर 27% होगी. मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने का रहेगा. गर्मी और तेज धूप के बीच लोगों को सावधानी बरतनी होगी. दिन के समय धूप से बचकर सुबह या शाम के समय ही गतिविधियां करना सुरक्षित रहेगा.
हमीरपुर का मौसम
हमीरपुर में 1 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39°C और न्यूनतम 26°C तक रहेगा. आर्द्रता 70% से घटकर 40% होगी. मौसम मुख्यतः साफ आसमान वाला रहेगा. तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण दोपहर में बाहर निकलना कठिन होगा. लोग सुबह-सुबह या शाम के समय ही जरूरी काम निपटाने का प्रयास करेंगे.
ललितपुर का मौसम
ललितपुर में 1 अप्रैल को अधिकतम तापमान 37°C और न्यूनतम 25°C तक रहेगा. आर्द्रता 42% से घटकर 26% तक होगी. मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने का रहेगा. धूप की तीव्रता लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकती है, इसलिए दिन के मध्य में बाहर निकलने से बचना बेहतर होगा.
बांदा का मौसम
बांदा में 1 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम 22°C तक रहेगा. आर्द्रता 70% से घटकर 40% होगी. मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा. तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण दिन में गतिविधियों को सुबह या शाम के समय निपटाना उचित होगा.
जालौन का मौसम
जालौन में 1 अप्रैल को अधिकतम तापमान 37°C और न्यूनतम 25°C तक रहेगा. आर्द्रता 46% से घटकर 27% होगी. मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा. गर्मी और धूप के बीच दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल होगा, इसलिए लोग जरूरी काम सुबह या शाम के समय ही करेंगे.