Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3131918
Zee UP-Uttarakhandझांसी

बुंदेलखंड में बढ़ने लगी गर्मी की तपिश, 7 मार्च को भी धूप का सितम जारी, जानिए झांसी समेत सभी जिलों का मौसम हाल

Bundelkhand Weather: होली के बाद बुंदेलखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है. अचानक बढ़ी गर्मी और तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा 7 मार्च को झांसी समेत सभी जिलों का मौसम...

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 06, 2026, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Bundelkhand Weather: बुंदेलखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. होली के बाद अचानक गर्मी ने जोर पकड़ लिया है, जिससे कई जिलों में तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है. दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ रहा है और दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल महसूस हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश या आंधी की कोई संभावना नहीं है और आसमान ज्यादातर साफ रहने वाला है. 

झांसी में कल और बढ़ सकती है गर्मी
6 मार्च को झांसी में अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. आर्द्रता भी 40 से 60 प्रतिशत के बीच रही और पूरे दिन आसमान साफ रहा. 7 मार्च को तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और धूप से बचने की सलाह दी है.

चित्रकूट में मौसम रहेगा लगभग स्थिर
चित्रकूट में 6 मार्च को अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 50 से 70 प्रतिशत के बीच रही. 7 मार्च को भी मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. तापमान लगभग इसी स्तर पर रहने का अनुमान है और आसमान साफ रहने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

बांदा में तेज धूप से बढ़ी लोगों की चिंता
बांदा जिले में 6 मार्च को अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 50 से 70 प्रतिशत के बीच रही और आसमान साफ रहा. 7 मार्च को भी मौसम में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन बढ़ती गर्मी ने लोगों और किसानों की चिंता जरूर बढ़ा दी है.

ललितपुर में धूप वाला दिन रहने का अनुमान
ललितपुर में 6 मार्च को अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 20 से 39 प्रतिशत के बीच रही और दिन भर तेज धूप देखने को मिली. 7 मार्च को भी तापमान लगभग 36 डिग्री रहने का अनुमान है और मौसम विभाग के मुताबिक दिन धूप वाला ही रहेगा.

महोबा में सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास
महोबा जिले में 6 मार्च को अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 22 से 44 प्रतिशत के बीच रही. 7 मार्च को भी तापमान लगभग इसी स्तर पर रहने की संभावना है. बुंदेलखंड के अन्य जिलों की तुलना में यहां लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है.

हमीरपुर में आसमान रहेगा साफ
हमीरपुर में 6 मार्च को अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 50 से 90 प्रतिशत के बीच रही और पूरे दिन आसमान साफ बना रहा. 7 मार्च को भी मौसम लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है और बारिश या आंधी की कोई आशंका नहीं है.

जालौन में भी जारी रहेगी तेज धूप
जालौन में 6 मार्च को अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहा. आर्द्रता 23 से 45 प्रतिशत के बीच रही और दिन भर धूप का असर दिखाई दिया. 7 मार्च को भी मौसम विभाग के अनुसार धूप वाला दिन रहेगा और तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है.

TAGS

Bundelkhand Weather

Trending news

Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में बढ़ने लगी गर्मी की तपिश, 7 मार्च को भी धूप का सितम जारी
UPSC Civil Services Exam 2025
कौन हैं सहारनपुर के ऋषभ जैन? IRS बनकर नहीं भरा मन तो UPSC 2025 में फिर लहराया परचम
Moradabad news
मुरादाबाद में गरजे संगीत सोम, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को दी चेतावनी
chitrakoot news
मैडम को तो मसाज चाहिए! फर्श पर लेटी प्रिंसिपल, छात्राएं दबाती रहीं पैर- वीडियो वायरल
Lucknow news
क्या है लोको पायलट की ड्यूटी? किन चुनौतियों से जूझना पड़ता है?
Ayodhya news
राम मंदिर बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी चौथी प्रॉपर्टी
UPSC Civil Services Exam 2025
पिता जन सेवक! बेटे ने UPSC 2025 में गाड़ा झंडा, गोंडा के कार्तिकेय का बड़ा धमाका
Moradabad news
मुरादाबाद में रिश्तों का कत्ल; बेटे ने मां और बहन पर बरसाए चाकू, बहन की मौत
Lucknow news
यूपी पुलिस को मिलेंगे 50 क्यूआरटी वाहन; सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडी
​​ UP news
यूपी में अमेरिका-इजरायल के खिलाफ नारेबाजी, जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन