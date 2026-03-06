बुंदेलखंड में बढ़ने लगी गर्मी की तपिश, 7 मार्च को भी धूप का सितम जारी, जानिए झांसी समेत सभी जिलों का मौसम हाल

Bundelkhand Weather: बुंदेलखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. होली के बाद अचानक गर्मी ने जोर पकड़ लिया है, जिससे कई जिलों में तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है. दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ रहा है और दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल महसूस हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश या आंधी की कोई संभावना नहीं है और आसमान ज्यादातर साफ रहने वाला है.

झांसी में कल और बढ़ सकती है गर्मी

6 मार्च को झांसी में अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. आर्द्रता भी 40 से 60 प्रतिशत के बीच रही और पूरे दिन आसमान साफ रहा. 7 मार्च को तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और धूप से बचने की सलाह दी है.

चित्रकूट में मौसम रहेगा लगभग स्थिर

चित्रकूट में 6 मार्च को अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 50 से 70 प्रतिशत के बीच रही. 7 मार्च को भी मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. तापमान लगभग इसी स्तर पर रहने का अनुमान है और आसमान साफ रहने की उम्मीद है.

बांदा में तेज धूप से बढ़ी लोगों की चिंता

बांदा जिले में 6 मार्च को अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 50 से 70 प्रतिशत के बीच रही और आसमान साफ रहा. 7 मार्च को भी मौसम में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन बढ़ती गर्मी ने लोगों और किसानों की चिंता जरूर बढ़ा दी है.

ललितपुर में धूप वाला दिन रहने का अनुमान

ललितपुर में 6 मार्च को अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 20 से 39 प्रतिशत के बीच रही और दिन भर तेज धूप देखने को मिली. 7 मार्च को भी तापमान लगभग 36 डिग्री रहने का अनुमान है और मौसम विभाग के मुताबिक दिन धूप वाला ही रहेगा.

महोबा में सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास

महोबा जिले में 6 मार्च को अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 22 से 44 प्रतिशत के बीच रही. 7 मार्च को भी तापमान लगभग इसी स्तर पर रहने की संभावना है. बुंदेलखंड के अन्य जिलों की तुलना में यहां लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है.

हमीरपुर में आसमान रहेगा साफ

हमीरपुर में 6 मार्च को अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 50 से 90 प्रतिशत के बीच रही और पूरे दिन आसमान साफ बना रहा. 7 मार्च को भी मौसम लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है और बारिश या आंधी की कोई आशंका नहीं है.

जालौन में भी जारी रहेगी तेज धूप

जालौन में 6 मार्च को अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहा. आर्द्रता 23 से 45 प्रतिशत के बीच रही और दिन भर धूप का असर दिखाई दिया. 7 मार्च को भी मौसम विभाग के अनुसार धूप वाला दिन रहेगा और तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है.