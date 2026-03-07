मार्च में ही लू जैसे हालात! बुंदेलखंड के कई जिलों में 37°C तक पहुंचा तापमान, दोपहर में घरों में दुबके लोग

Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड में इन दिनों दोपहर 12 बजे के बाद धूप काफी तेज हो जाती है और सड़कों पर गर्म हवाओं का असर साफ दिखाई देता है. ऐसे में लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. कई लोग सिर ढककर या छाता लेकर घर से निकल रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग तेज धूप से बचने के लिए दोपहर में घरों के अंदर ही रहना बेहतर समझ रहे हैं.

ललितपुर में तापमान 37 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान

ललितपुर में 7 मार्च को अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 20 से 39 प्रतिशत के बीच रही और पूरे दिन तेज धूप देखने को मिली. मौसम विभाग के अनुसार 8 मार्च को तापमान करीब 37 डिग्री तक पहुंच सकता है और दिन भर आसमान साफ रहने के साथ धूप का असर बना रहेगा.



महोबा में सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास

महोबा जिले में गर्मी का असर अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा महसूस किया गया. 7 मार्च को यहां अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 22 से 44 प्रतिशत के बीच रही. मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 मार्च को भी तापमान 37 डिग्री के आसपास रह सकता है और दिन भर तेज धूप बनी रहेगी.

हमीरपुर में साफ आसमान और बढ़ती गर्मी

हमीरपुर जिले में 7 मार्च को अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री दर्ज किया गया. यहां आर्द्रता 50 से 90 प्रतिशत के बीच रही और पूरे दिन आसमान साफ बना रहा. 8 मार्च को तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार यहां भी दिन भर साफ आसमान और तेज धूप देखने को मिल सकती है.

जालौन में भी जारी रहेगी तेज धूप

जालौन जिले में भी गर्मी का असर साफ नजर आ रहा है. 7 मार्च को यहां अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 23 से 45 प्रतिशत के बीच रही. मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 मार्च को तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है और दिन भर धूप का असर लोगों को परेशान करता रहेगा.

झांसी में कल और बढ़ सकती है गर्मी

झांसी जिले में 7 मार्च को अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 40 से 60 प्रतिशत के बीच रही और पूरे दिन आसमान साफ रहा. मौसम विभाग के मुताबिक 8 मार्च को तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे दिन में गर्मी का असर और ज्यादा महसूस होने की संभावना है.



चित्रकूट और बांदा में भी धूप से बढ़ी चिंता

चित्रकूट और बांदा जिलों में भी तेज धूप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. चित्रकूट में 7 मार्च को तापमान 32 डिग्री तक पहुंचा, जबकि बांदा में अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार 8 मार्च को दोनों जिलों में आसमान साफ रहेगा और तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ धूप का असर बना रहेगा.