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महोबा में कोर्ट से घर लौट रहे वकील पर जानलेवा हमला, रास्ते में रोक कर बेरहमी से पीटा

Mahoba news: कोर्ट से लौट रहे वकील को दबंगों ने रास्ते में रोकर मारपीट शुरू कर दी. दबंगों ने वकील को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. वकील का इलाज चल रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 30, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:07 PM IST
महोबा में कोर्ट से घर लौट रहे वकील पर जानलेवा हमला, रास्ते में रोक कर बेरहमी से पीटा
Image Credit: Mahoba NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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