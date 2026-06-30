महोबा में कोर्ट से घर लौट रहे वकील पर जानलेवा हमला, रास्ते में रोक कर बेरहमी से पीटा

अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल सतीश को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां तैनात डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है. दिनदहाड़े हुए अधिवक्ता पर जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला और देखते ही देखते बड़ी संख्या में अधिवक्ता अस्पताल पहुंच गए और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी में कार्रवाई करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस ने घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. बहरहाल अधिवक्ता के साथ दिनदहाड़े हुए जानलेवा हमले ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाती है.