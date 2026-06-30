महोबा में कोर्ट से घर लौट रहे वकील पर जानलेवा हमला, रास्ते में रोक कर बेरहमी से पीटा

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राजेंद्र तिवारी/महोबा: महोबा में बेलगाम दबंगों का आतंक देखने को मिला है. कोर्ट से काम निपटाकर घर जा रहे अधिवक्ता को दिनदहाड़े रास्ते में रोक कर दबंगों ने बेरहमी से पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया और मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. दिनदहाड़े अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अधिवक्ता इकट्ठा हो गए और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस ने घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा मामले में नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
कोर्ट से घर लौटते समय हुआ हमला
यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मुल्ला का खुड़ा इलाके का है, जहां बरातपहाड़ी गांव के रहने वाले अधिवक्ता सतीश अवस्थी रोजाना की तरह मुख्यालय स्थित कचहरी परिसर से काम निपटा कर वापस अपने घर जा रहे थे. आरोप है कि जैसे ही बाइक मुल्ला का खुड़ा इलाके के पास पहुंची, तभी पहले से घात लगाए बैठे आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने रास्ता रोककर अधिवक्ता को बेरहमी से पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया. दबंगों का इतने पर भी मन नहीं भरा और बचाव करने के लिए भाग रहे अधिवक्ता को घेरकर बेरहमी पिटाई कर मरणासन्न अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गए.
अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल सतीश को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां तैनात डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है. दिनदहाड़े हुए अधिवक्ता पर जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला और देखते ही देखते बड़ी संख्या में अधिवक्ता अस्पताल पहुंच गए और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी में कार्रवाई करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस ने घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. बहरहाल अधिवक्ता के साथ दिनदहाड़े हुए जानलेवा हमले ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाती है.