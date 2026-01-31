Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

30–40 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल, बुंदेलखंड में कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश का अलर्ट

Bundelkhand Rain Alert: बुंदेलखंड में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. खासतौर पर पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के जिलों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावना जताई गई है.

 

Jan 31, 2026
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bundelkhand Rain Alert: बुंदेलखंड का अब एक बार फिर में मौसम बदले वाला है.  1 फरवरी को मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. यह स्थिति आम जनजीवन के साथ-साथ किसानों के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है. खुले इलाकों में तेज हवा के कारण ठंड का असर और अधिक महसूस किया जाएगा, जिससे तापमान में गिरावट संभव है.

बांदा में बादल और हल्की बारिश की संभावना
1 फरवरी को बांदा जिले में अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता का स्तर लगभग 60 से 70 प्रतिशत रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार पूरे दिन आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.
 
चित्रकूट में ठंड के साथ नमी बढ़ेगी
चित्रकूट में 1 फरवरी को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता का स्तर 70 से 90 प्रतिशत तक रहने की संभावना है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.

जालौन में गरज-चमक के आसार
जालौन जिले में 1 फरवरी को तापमान 25 डिग्री अधिकतम और 13 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार की संभावना जताई है. तेज हवाओं के कारण ठंड का असर अधिक महसूस हो सकता है.

झांसी में तूफानी मौसम की चेतावनी
झांसी में 1 फरवरी को मौसम थोड़ा ज्यादा सक्रिय रह सकता है. अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने बिजली, गरज के साथ बारिश और 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है.
 
महोबा में मौसम रहेगा अपेक्षाकृत साफ
महोबा जिले में 1 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री रहने का अनुमान है. आर्द्रता का स्तर अपेक्षाकृत कम रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार यहां आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और अन्य जिलों की तुलना में बारिश या तेज हवाओं का असर कम देखने को मिलेगा.

ललितपुर और हमीरपुर में मिला-जुला असर
ललितपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जहां तापमान 28 से 15 डिग्री के बीच रह सकता है. वहीं हमीरपुर में 22 डिग्री अधिकतम और 12 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गरज-चमक, बारिश और 30–40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना जताई गई है.

