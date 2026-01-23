क्या बुंदेलखंड में 24 जनवरी को होगी झमाझम बारिश? जानें झांसी-चित्रकूट समेत इन जिलों का मौसम

Bundelkhand Weather Today: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है. 23 जनवरी यानी शुक्रवार को राज्य का मौसम मिला-जुला बना रहेगा. कहीं बारिश और गरज-चमक के आसार हैं तो कहीं शुष्क हवाओं के बीच ठंड का असर बढ़ेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह-शाम की गलन लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर करेगी.

झांसी का मौसम पूर्वानुमान

झांसी में 24 जनवरी को अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता का स्तर 70 से 90 प्रतिशत के बीच रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार सुबह तड़के कोहरा या धुंध छाने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है. दिन में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, लेकिन ठंड का असर बना रहेगा.

बांदा में कैसा रहेगा मौसम

बांदा जिले में 24 जनवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 60 से 70 प्रतिशत के आसपास रह सकती है. सुबह के समय घना कोहरा या हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जबकि दिन में मौसम साफ हो सकता है.

ललितपुर का मौसम हाल

ललितपुर में 24 जनवरी को मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता का स्तर 50 से 78 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. यहां ठंड का असर बना रहेगा, खासकर सुबह और रात के समय गलन महसूस की जा सकती है.

चित्रकूट में मौसम का मिजाज

चित्रकूट जिले में 24 जनवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. सुबह तड़के कोहरा या धुंध छाने की आशंका जताई गई है. दिन में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी.

जालौन जिले का मौसम

जालौन में शनिवार को मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता का स्तर 49 से 75 प्रतिशत के बीच रहेगा. सुबह और शाम के समय ठंड ज्यादा महसूस होगी, जबकि दिन में हल्की धूप कुछ राहत दे सकती है.

हमीरपुर का मौसम पूर्वानुमान

हमीरपुर जिले में 24 जनवरी को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. सुबह के समय कोहरा या धुंध छाने की संभावना है. तापमान में गिरावट के कारण यहां ठंड और गलन का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

महोबा में मौसम का हाल

महोबा में शनिवार को मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. सुबह-शाम हल्की ठंड रहेगी, जबकि दिन में मौसम सामान्य बना रह सकता है.