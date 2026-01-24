Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

यूपी के कैसा रहेगा 25 जनवरी का मौसम, क्या बुंदेलखंड में होगी बारिश?

Bundelkhand Weather Today:   यूपी में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश से ठंड में इजाफा हुआ था, लेकिन अब मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि झांसी-चित्रकूट समेत अन्य जिलों में रविवार को मौसम कैसा रहने वाला है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:30 PM IST
Bundelkhand Weather Today:  उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 25 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रह सकता है. दिन में धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड से कुछ राहत मिलेगी. हालांकि सुबह और रात के समय सर्दी का असर बना रहेगा.

झांसी का मौसम
झांसी जिले में 25 जनवरी को अधिकतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की संभावना है. आर्द्रता का स्तर 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकता है. सुबह के समय कोहरा या धुंध छाने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है, जबकि दिन में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है.

बांदा का मौसम
बांदा जिले में रविवार को मौसम ठंडा लेकिन साफ रह सकता है. अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सुबह के समय घना कोहरा या हल्की धुंध देखने को मिल सकती है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी. दिन में धूप निकलने से राहत मिल सकती है.

ललितपुर का मौसम
ललितपुर में 25 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है. यहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 50 से 78 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है. सुबह और रात के समय ठंड और गलन का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है.

चित्रकूट का मौसम
चित्रकूट जिले में रविवार को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता का स्तर 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकता है. सुबह तड़के कोहरा या धुंध छाने की संभावना है, जबकि दिन में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है.

जालौन का मौसम
जालौन जिले में 25 जनवरी को मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 49 से 75 प्रतिशत के बीच रहेगी. सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा रहेगा, जबकि दिन में हल्की धूप राहत दे सकती है.

हमीरपुर का मौसम 
हमीरपुर जिले में मौसम ठंडा बने रहने की संभावना है. रविवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है. सुबह के समय कोहरा या धुंध छा सकती है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है.

महोबा का मौसम
महोबा जिले में रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. यहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दिन में मौसम सामान्य बना रह सकता है. ठंड के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

