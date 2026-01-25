Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3086185
Zee UP-Uttarakhandझांसी

क्या 26 जनवरी को बुंदेलखंड के होगी झमाझम बारिश? जानिए झांसी-ललितपुर समेत चित्रकूट का मौसम

Bundelkhand Weather Today:  बुंदेलखंड क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से मौसम ने करवट ली है. जहां पहले हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी, वहीं अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.  ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा  26 जनवरी को बुंदेलखंड के जिलों का मौसम...

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bundelkhand Weather Today
Bundelkhand Weather Today

Bundelkhand Weather Today:  गणतंत्र दिवस के मौके पर बुंदेलखंड के जिलों में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने वाला है. बीते कुछ दिनों से जहां वातावरण में हल्की गरमाहट महसूस की जा रही थी, वहीं अब तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है. ठंडी हवाओं के असर से दिन और रात दोनों समय ठंड का एहसास बढ़ गया है.

रबी फसलों के लिए अनुकूल मौसम
बुंदेलखंड क्षेत्र में मौसम में आई ठंड को किसानों के लिए लाभकारी माना जा रहा है. दिन में निकलने वाली हल्की धूप से गेहूं, सरसों और चना जैसी रबी फसलों को फायदा मिल रहा है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौसम फसलों की बढ़वार के लिए अनुकूल है और आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है.

गणतंत्र दिवस पर झांसी का मौसम
सोमवार यानी गणतंत्र दिवस पर झांसी में अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. सुबह के समय कोहरा या धुंध छाने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है, हालांकि दिन में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

ललितपुर में बादलों की आवाजाही
गणतंत्र दिवस पर ललितपुर जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 44 से 68 प्रतिशत के बीच रहेगी. सुबह और रात के समय ठंड और गलन ज्यादा महसूस हो सकती है.

चित्रकूट में सबसे ज्यादा ठंड का असर
चित्रकूट जिले में गणतंत्र दिवस पर पिछले कई दिनों की तुलना में मौसम अधिक ठंडा रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता का स्तर अधिक रहेगा. सुबह तड़के कोहरा और दिन में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है.

जालौन में धूप देगी राहत
जालौन जिले में सोमवार को मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 49 से 75 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है. सुबह और शाम ठंड रहेगी, जबकि दिन में हल्की धूप राहत दे सकती है.

हमीरपुर में कोहरे का अलर्ट
गणतंत्र दिवस पर हमीरपुर जिले में मौसम ठंडा बना रह सकता है. अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह के समय घना कोहरा या धुंध छा सकती है, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

महोबा में ठंड को लेकर सतर्कता
महोबा जिले में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. सुबह और शाम ठंड का असर रहेगा, जबकि दिन में मौसम सामान्य बना रह सकता है. ठंड के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

बांदा में साफ लेकिन ठंडा मौसम
बांदा जिले में गणतंत्र दिवस पर मौसम ठंडा लेकिन साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. सुबह के समय घना कोहरा या हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

TAGS

Bundelkhand Weather Today

Trending news

Bundelkhand Weather Today
क्या 26 जनवरी को बुंदेलखंड के होगी झमाझम बारिश? जानिए इन जिलों का मौसम
Ayodhya Weather
अयोध्या में गणतंत्र दिवस पर बरसेंगे बादल या रहेगा मौसम साफ? IMD का अपडेट आया सामने
gonda news
गोंडा में पति ने फावड़े से पत्नी को उतारा मौत के घाट, वजह जान सन्न रह गए लोग!
Gorakhpur News
गोरखपुर में भूमि विवाद का खूनी खेल ! भावी प्रधान की गोली मारकर हत्या
Mathura News
एसपी राजकुमार को राष्ट्रपति पदक और ‘महाकुम्भ सेवा मेडल’ से सम्मानित
Hapur News
Hapur News: हापुड़ में हाईवे पर धू-धू कर जली कार... ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान
Lucknow news
यमुना एक्सप्रेसवे है देश का नया औद्योगिक हब, करोड़ो के निवेश से लाखों की रोजगार
Maharajganj News
जन्म लेते ही बना कुदरत का करिश्मा…पेट से जुड़े जुड़वा बच्चों को देख दंग रह गए डॉक्टर
Ghaziabad News
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में विवाद समाप्ति की प्रार्थना
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में अंगीठी बना काल....दम घुटने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत!