क्या 26 जनवरी को बुंदेलखंड के होगी झमाझम बारिश? जानिए झांसी-ललितपुर समेत चित्रकूट का मौसम

Bundelkhand Weather Today: गणतंत्र दिवस के मौके पर बुंदेलखंड के जिलों में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने वाला है. बीते कुछ दिनों से जहां वातावरण में हल्की गरमाहट महसूस की जा रही थी, वहीं अब तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है. ठंडी हवाओं के असर से दिन और रात दोनों समय ठंड का एहसास बढ़ गया है.

रबी फसलों के लिए अनुकूल मौसम

बुंदेलखंड क्षेत्र में मौसम में आई ठंड को किसानों के लिए लाभकारी माना जा रहा है. दिन में निकलने वाली हल्की धूप से गेहूं, सरसों और चना जैसी रबी फसलों को फायदा मिल रहा है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौसम फसलों की बढ़वार के लिए अनुकूल है और आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है.

गणतंत्र दिवस पर झांसी का मौसम

सोमवार यानी गणतंत्र दिवस पर झांसी में अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. सुबह के समय कोहरा या धुंध छाने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है, हालांकि दिन में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है.

ललितपुर में बादलों की आवाजाही

गणतंत्र दिवस पर ललितपुर जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. यहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 44 से 68 प्रतिशत के बीच रहेगी. सुबह और रात के समय ठंड और गलन ज्यादा महसूस हो सकती है.

चित्रकूट में सबसे ज्यादा ठंड का असर

चित्रकूट जिले में गणतंत्र दिवस पर पिछले कई दिनों की तुलना में मौसम अधिक ठंडा रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता का स्तर अधिक रहेगा. सुबह तड़के कोहरा और दिन में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है.

जालौन में धूप देगी राहत

जालौन जिले में सोमवार को मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 49 से 75 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है. सुबह और शाम ठंड रहेगी, जबकि दिन में हल्की धूप राहत दे सकती है.

हमीरपुर में कोहरे का अलर्ट

गणतंत्र दिवस पर हमीरपुर जिले में मौसम ठंडा बना रह सकता है. अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह के समय घना कोहरा या धुंध छा सकती है, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

महोबा में ठंड को लेकर सतर्कता

महोबा जिले में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. सुबह और शाम ठंड का असर रहेगा, जबकि दिन में मौसम सामान्य बना रह सकता है. ठंड के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

बांदा में साफ लेकिन ठंडा मौसम

बांदा जिले में गणतंत्र दिवस पर मौसम ठंडा लेकिन साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. सुबह के समय घना कोहरा या हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.