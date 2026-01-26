30-40 किमी/घंटा तेज सर्द हवाएं...बुंदेलखंड में गरज-चमक के साथ होगी बारिश, IMD ने जारी किया चेतावनी

Bundelkhand Rain Alert: बुंदेलखंड क्षेत्र में 27 जनवरी से मौसम करवट लेने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. दिन में हल्की ठंड और रात में सर्दी बढ़ेगी. कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं-कहीं बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. तेज हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं.

बांदा में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

बांदा जिले में 27 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 60–70 प्रतिशत के आसपास रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

चित्रकूट में कोहरा और हल्की बारिश का असर

चित्रकूट में 27 जनवरी की सुबह तड़के कोहरा या धुंध छाने की संभावना है. दिन का तापमान करीब 23 डिग्री और रात का 10 डिग्री रह सकता है. वहीं 28 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 9 डिग्री रहने का अनुमान है. आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश से ठंड और बढ़ सकती है.

हमीरपुर में ओलावृष्टि की चेतावनी

हमीरपुर जिले में 27 जनवरी को मौसम ज्यादा बिगड़ सकता है. यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री रहने की संभावना है. आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट है.

जालौन में हल्की बारिश के आसार

जालौन जिले में 27 जनवरी को मौसम नरम लेकिन अस्थिर बना रहेगा. अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. आर्द्रता 47 से 85 प्रतिशत तक रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना बनी हुई है.

ललितपुर में गर्मी और बारिश का मिला-जुला असर

ललितपुर में 27 जनवरी को दिन का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा, करीब 28 डिग्री और रात का 15 डिग्री रह सकता है. आर्द्रता 40 से 85 प्रतिशत के बीच रहेगी. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे मौसम में नमी बढ़ेगी.

महोबा में बदलेगा मौसम का मिजाज

महोबा जिले में 27 जनवरी को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता 40 से 72 प्रतिशत के बीच रहेगी. मौसम विभाग का कहना है कि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे दिन की गर्मी कम होगी.

झांसी में आंधी-बारिश और बिजली का खतरा

झांसी में 27 जनवरी को मौसम काफी सक्रिय रह सकता है. अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहने का अनुमान है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 30–40 किमी प्रति घंटे की तेज आंधी की चेतावनी है.