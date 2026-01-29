रिमझिम फुहारों ने बढ़ाई ठिठुरन! बुंदेलखंड में येलो अलर्ट, जानें 30 जनवरी का मौसम

Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड के जिलों में मंगलवार से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. रिमझिम बारिश के साथ ठंड ने दस्तक दी है. करीब एक घंटे तक चली बारिश ने वातावरण को सुहावना बना दिया. लोग छाता लेकर बाहर निकलते नजर आए और मौसम का आनंद लिया. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक पूरे क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे और तापमान में गिरावट जारी रहेगी.

कैसा रहा बुधवार का मौसम

बुंदेलखंड में बुधवार को पूरे दिन आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही. दोपहर करीब दो बजे हल्की धूप निकली, लेकिन यह राहत एक घंटे से ज्यादा नहीं टिक सकी. शाम होते-होते तेज हवा चलने लगी, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया.

कैसा रहा आज का मौसम

बुंदेलखंड में गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी दिन और रात के तापमान में करीब नौ डिग्री का अंतर देखने को मिला। मौसम में नमी अधिक होने से ठंड का असर वास्तविक तापमान से ज्यादा महसूस किया गया।

चित्रकूट का मौसम

चित्रकूट में 30 जनवरी यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता का स्तर अधिक रहेगा, जिससे घना कोहरा छाने की संभावना है. मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

जालौन का मौसम

जालौन जिले में 30 जनवरी को तापमान 22 डिग्री अधिकतम और 11 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है. आर्द्रता मध्यम रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार यहां आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

हमीरपुर और बांदा का मौसम

हमीरपुर और बांदा में 30 जनवरी को घना कोहरा छाने का अनुमान है. दोनों जिलों में अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री और न्यूनतम 12–13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. कोहरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है.

महोबा और ललितपुर का मौसम

महोबा और ललितपुर में मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा. इन जिलों में अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री और न्यूनतम 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

झांसी का मौसम

झांसी जिले में 30 जनवरी को घना कोहरा छाने की पूरी संभावना है. अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता अधिक रहने के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.