फरवरी में बदलेगा बुंदेलखंड का मिजाज! 31 जनवरी को झांसी-चित्रकूट समेत इन जिलों में कैसा रहेगा मौसम, जानिए पूरा अपडेट

Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आसमान में बादल छाए हुए हैं. आज यानी शुक्रवार को दिन भर बादल बने रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई है. लेकिन अब मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, बुंदेलखंड के जिलों में 1 और 2 फरवरी को बारिश होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा 31 जनवरी का मौसम...

बांदा का मौसम

शनिवार को बांदा में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता सुबह करीब 70 प्रतिशत और शाम को 60 प्रतिशत रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार सुबह तड़के कोहरा या हल्की धुंध छाने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है. वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह है.

हमीरपुर का मौसम

वहीं हमीरपुर में 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है. सुबह के समय कोहरा या धुंध छाने की आशंका है, हालांकि फिलहाल कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. ठंडी हवाओं से सर्दी का असर बढ़ सकता है.

जालौन का मौसम

जालौन जिले में 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता का स्तर लगभग 71 से 45 प्रतिशत रहने का अनुमान है. मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन पूरे दिन बादल छाए रह सकते हैं. बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि ठंड में बढ़ोतरी महसूस की जाएगी.

ललितपुर का मौसम

ललितपुर में 31 जनवरी को तापमान 25 डिग्री अधिकतम और 13 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है. आर्द्रता सुबह करीब 57 प्रतिशत और शाम को 39 प्रतिशत रह सकती है. आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन ठंडी हवाएं असर दिखा सकती हैं.

चित्रकूट का मौसम

चित्रकूट में 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता का स्तर 90 से 70 प्रतिशत तक रह सकता है. सुबह तड़के घना कोहरा या धुंध छाने की संभावना है, जिससे आम जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है. ठंड का असर लगातार बना रहेगा.

झांसी का मौसम

झांसी में 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता 90 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय कोहरा या धुंध छाने के आसार हैं. दिन में बादल बने रहेंगे और सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा सकती हैं.

महोबा का मौसम

महोबा जिले में 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 64 से 34 प्रतिशत के बीच रह सकती है. आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन तापमान गिरने से सर्दी का असर बढ़ सकता है.