बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश-आंधी और घने कोहरे के बीच ठंड की जोरदार वापसी

Bundelkhand Rain Alert: बुंदेलखंड के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और घने कोहरे की संभावना को देखते हुए किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. फसलों की कटाई-मड़ाई कर रहे किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है. वहीं, सुबह और रात के समय यात्रा करने वाले लोग कोहरे और फिसलन से बचाव के लिए सावधानी बरतें.

झांसी में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

3 फरवरी को झांसी में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 60 से 90 प्रतिशत के बीच रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. घना कोहरा, बिजली गिरने और 30–40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है.

ललितपुर में हल्की बारिश के आसार

ललितपुर में 3 फरवरी को मौसम ठंडा और नम बना रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 55 से 80 प्रतिशत के आसपास रहेगी. पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.



जालौन में मौसम सामान्य लेकिन सतर्कता जरूरी

जालौन में 3 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. आर्द्रता 62 से 88 प्रतिशत तक रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार यहां आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह है.

बांदा में आंधी और घने कोहरे का असर

बांदा में 3 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 50 से 80 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इसके साथ ही बिजली के साथ आंधी और घना से बहुत घना कोहरा छाने की आशंका है.

हमीरपुर में ठंड और तेज हवाओं का असर

हमीरपुर में 3 फरवरी को मौसम ठंडा बना रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 60 से 80 प्रतिशत तक रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. घना कोहरा और 30–40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं.

चित्रकूट में भारी कोहरे की संभावना

चित्रकूट में 3 फरवरी को अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. यहां आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. बिजली के साथ आंधी और घना से बहुत घना कोहरा दृश्यता को प्रभावित कर सकता है.

महोबा में हल्की बारिश और ठंड का असर

महोबा में मंगलवार यानी 3 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 52 से 81 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार की संभावना है. बारिश के कारण सुबह और शाम के समय ठंड ज्यादा महसूस हो सकती है.