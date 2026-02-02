Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3095670
Zee UP-Uttarakhandझांसी

बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश-आंधी और घने कोहरे के बीच ठंड की जोरदार वापसी

Bundelkhand  Rain Alert: सोमवार को हुई बारिश के बाद बुंदेलखंड के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने ठंड का असर फिर से बढ़ा दिया है. दिन में हल्की धूप के बावजूद सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस की जा रही है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 02, 2026, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bundelkhand  Rain Alert
Bundelkhand  Rain Alert

Bundelkhand  Rain Alert: बुंदेलखंड के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और घने कोहरे की संभावना को देखते हुए किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. फसलों की कटाई-मड़ाई कर रहे किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है. वहीं, सुबह और रात के समय यात्रा करने वाले लोग कोहरे और फिसलन से बचाव के लिए सावधानी बरतें. 

झांसी में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी
3 फरवरी को झांसी में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 60 से 90 प्रतिशत के बीच रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. घना कोहरा, बिजली गिरने और 30–40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है.

ललितपुर में हल्की बारिश के आसार
ललितपुर में 3 फरवरी को मौसम ठंडा और नम बना रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 55 से 80 प्रतिशत के आसपास रहेगी. पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.
 
जालौन में मौसम सामान्य लेकिन सतर्कता जरूरी
जालौन में 3 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. आर्द्रता 62 से 88 प्रतिशत तक रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार यहां आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह है.

Add Zee News as a Preferred Source

बांदा में आंधी और घने कोहरे का असर
बांदा में 3 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 50 से 80 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इसके साथ ही बिजली के साथ आंधी और घना से बहुत घना कोहरा छाने की आशंका है.

हमीरपुर में ठंड और तेज हवाओं का असर
हमीरपुर में 3 फरवरी को मौसम ठंडा बना रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 60 से 80 प्रतिशत तक रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. घना कोहरा और 30–40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं.

चित्रकूट में भारी कोहरे की संभावना
चित्रकूट में 3 फरवरी को अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. यहां आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. बिजली के साथ आंधी और घना से बहुत घना कोहरा दृश्यता को प्रभावित कर सकता है.

महोबा में हल्की बारिश और ठंड का असर
महोबा में मंगलवार यानी 3 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 52 से 81 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछार की संभावना है. बारिश के कारण सुबह और शाम के समय ठंड ज्यादा महसूस हो सकती है.

TAGS

Bundelkhand  Rain Alert

Trending news

Bundelkhand  Rain Alert
बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश-आंधी और घने कोहरे के बीच ठंड की जोरदार वापसी
up police news
यूपी पुलिस के 121 दारोगाओं के लिए खुशखबरी! प्रमोशन देकर बनाए गए इंस्पेक्टर
Lucknow news
सुशांत गोल्फ सिटी में भाजपा विधायक के रिश्तेदार की संदिग्ध हालात में आत्महत्या!
Banda News
बांदा में चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई से जाम से मिलेगी राहत
UP Ki Baat From Deoria
पूर्वांचल में माफिया राज नहीं जनता का शासन है,देवरिया को लगे विकास के पंख-संजय निषाद
 UP Ki Baat From Deoria
गरीब तक योजनाओं की सीधी पहुंच - सलेमपुर से विधायक का ज़ी मीडिया के मंच से बड़ा बयान
deoria latest news
देवरिया से UP की बात: किसानों के मुद्दों पर कृषि मंत्री सूर्यकांत शाही से सवाल-जवाब
Allahabad High Court
यूपी में शिक्षकों की जाली दस्तावेजों पर नौकरी मामले पर हाईकोर्ट सख्त, जांच के आदेश
Deoria news
देवरिया में नाबालिग से 85 लाख के जेवर हड़पने का सनसनीखेज मामला
Sonbhadra News
सोनभद्र में कानून पर हमला! टोल प्लाजा बना रणक्षेत्र, महिला अधिवक्ता पर हमला