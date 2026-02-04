Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3098123
Zee UP-Uttarakhandझांसी

बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज! 5 फरवरी को झांसी समेत कई जिलों में कैसा रहा दिन, जानिए ताजा अपडेट

Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ली है. सोमवार देर रात हुई बारिश के बाद पूरे इलाके में ठंड और गलन बढ़ गई. मंगलवार को बारिश नहीं हुई, लेकिन ठंडी हवाओं और नमी के कारण सुबह-शाम सर्दी का असर बना रहा. बुधवार  को बारिश की संभावना नहीं है, मगर कोहरा, धुंध और हवाएं मौसम को ठंडा बनाए रखा.  ऐसे में आइए जानते हैं गुरुवार का मौसम...

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bundelkhand Weather
Bundelkhand Weather

Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों में गुरुवार को बारिश की संभावना नहीं है. कहीं कोहरा, कहीं तेज़ हवाएं और कहीं धूप मौसम की तस्वीर पेश करेंगी. तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन नमी और हवाओं के कारण ठंड का असर बना रहेगा. सुबह-शाम गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, जबकि दिन में धूप कुछ राहत दे सकती है.

चित्रकूट का मौसम: कोहरे का असर
चित्रकूट में गुरुवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता का स्तर 70 से 90 प्रतिशत के बीच रह सकता है. सुबह तड़के घना कोहरा या धुंध छाने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है. दिन में हल्की धूप निकलने से ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है.

झांसी में चलेंगी तेज़ हवाएं
झांसी में 5 फ़रवरी को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दिन के समय तेज़ सतही हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. हवाओं के कारण ठंड का एहसास ज्यादा होगा, खासकर सुबह और शाम के समय.

Add Zee News as a Preferred Source

जालौन का मौसम: धूप देगी राहत
जालौन में गुरुवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 43 से 70 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है. दिनभर धूप खिली रहेगी, जिससे ठंड से कुछ राहत मिलेगी. मौसम विभाग की ओर से किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

महोबा में घना कोहरा परेशान करेगा
महोबा में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाने की संभावना है. यहां अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. कोहरे के कारण सुबह के समय वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है. दिन चढ़ने के साथ कोहरा धीरे-धीरे छंट सकता है.

हमीरपुर में हवा बढ़ाएगी ठंड
हमीरपुर में 5 फ़रवरी को दिन के समय तेज़ सतही हवाएं चलने की संभावना है. अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है. हवाओं के कारण तापमान सामान्य रहने के बावजूद ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है.

ललितपुर में धूप वाला दिन
ललितपुर में गुरुवार को मौसम साफ और धूप वाला रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आर्द्रता 37 से 68 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. दिन में अच्छी धूप मिलने से ठंड से राहत मिलेगी, हालांकि सुबह और रात में हल्की सर्दी बनी रह सकती है.
 
बांदा में सुबह धुंध का असर
बांदा में गुरुवार सुबह तड़के कोहरा या धुंध छाने की संभावना है. यहां अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आर्द्रता 70 से 90 प्रतिशत तक रह सकती है. सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है, इसलिए सड़क पर चलते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

TAGS

Bundelkhand Weather

Trending news

Ghaziabad News
कोरियन हमारी जान हैं... गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइट केस में चौंकाने वाला खुलासा
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर धर्मांतरण आरोपी को दी जमानत
Varanasi News
चार साल से भुगतान नहीं, आठ करोड़ बकाया! BHU ट्रॉमा सेंटर में बिहार के मरीजों पर संकट
haridwar news
हरिद्वार में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पंवार का अस्थि विसर्जन!
UP Power Corporation
UP में स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम डांवाडोल! 80 फीसदी उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव
Noida News
गैंगस्टर रवि काना की रिहाई पर बड़ा खुलासा! जेल प्रशासन पर गिरी गाज की आहट
Meerut News
प्रमोशन के लिए मिले थे.....फिर किया यौन शोषण! यूट्यूबर शादाब जकाती पर गंभीर आरोप
jaunpur news
UP में दिल्ली जैसा हाल, जौनपुर में रहस्यमय ढंग से 3 बहनें लापता, चौंका देंगे आंकड़े!
kedarnath heli seva
इस साल नहीं बढ़ेगा केदार हेली सेवा का किराया, जानिए आपको देने होंगे कितने रुपये?
up road accident news
उन्नाव से बिजनौर तक रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत; पसरा मातम