बारिश–कोहरे के बाद बुंदेलखंड में मौसम ने ली राहत की सांस, धूप खिली… जानिए कैसा रहेगा 7 फरवरी का मौसम

Bundelkhand Weather: बुंदेलखंड में बीते दिनों बारिश और कोहरे के बाद अब मौसम ने करवट ली है. फिलहाल पूरे क्षेत्र के सभी जिले ग्रीन जोन में हैं और 7 फरवरी के लिए किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक मौसम सामान्य बना रहेगा. हालांकि तापमान में हलचल जारी रहेगी. अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि इसके दो दिन बाद करीब 2 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं. कई जिलों में दिनभर धूप खिली रहेगी और 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ सतही हवाएं चलेंगी.

हमीरपुर में तेज हवाओं का अनुमान

हमीरपुर में 7 फरवरी को अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहने का अनुमान है. आर्द्रता का स्तर 90 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकता है. मौसम विभाग ने दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई है, जिससे सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है.



जालौन में साफ रहेगा आसमान

जालौन जिले में 7 फरवरी को अधिक_attach तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहने की संभावना है. आर्द्रता 62 से 41 प्रतिशत के बीच रह सकती है. यहां मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और दिन में अच्छी धूप निकलेगी, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी.

ललितपुर में सामान्य रहेगा मौसम

ललितपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है. आर्द्रता का स्तर 54 से 28 प्रतिशत के बीच रह सकता है. मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और दिनभर धूप खिली रहने की संभावना है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा.

महोबा में धूप देगी राहत

महोबा में 7 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रहने का अनुमान है. आर्द्रता 57 से 29 प्रतिशत के बीच रह सकती है. यहां भी आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और दिनभर धूप खिली रहने की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड से राहत महसूस होगी.

बांदा में चलेंगी तेज सतही हवाएं

बांदा जिले में शनिवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहने का अनुमान है. आर्द्रता 90 से 70 प्रतिशत के बीच रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार दिन के समय तेज सतही हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान सामान्य रहने के बावजूद हल्की ठंड बनी रह सकती है.

चित्रकूट और झांसी में भी समान हालात

चित्रकूट में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि झांसी में 26 और 11 डिग्री रह सकता है. दोनों जिलों में आर्द्रता 90 से 70 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है. दिन के समय तेज सतही हवाएं चलेंगी और मौसम मुख्यतः साफ रहेगा.