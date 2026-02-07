बुंदेलखंड में बदला मिजाज, बारिश–कोहरे के बाद धूप की वापसी, तेज हवाओं संग ठंड हुई नरम

Bundelkhand Weather: बरसात और कोहरे की लंबी मार के बाद अब बुंदेलखंड का मौसम कुछ अलग ही मूड में है. ठंड की चुभन तो कम हुई है, लेकिन तेज पछुआ हवाएं अब भी लोगों को चैन से बैठने नहीं दे रहीं. सुबह हल्की ठंडक और दिन में धूप के साथ चलती तेज सतही हवाएं मौसम को थोड़ा 'उलझा हुआ' बना रही हैं.

बांदा में 25° तक पहुंचा पारा

8 फरवरी को बांदा में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 90 और 70 प्रतिशत के आसपास रही. दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने का पूर्वानुमान है. सुबह हल्की ठंड के बाद दोपहर में मौसम सुहावना बना रहेगा, जिससे लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिलेगी.

चित्रकूट में हवाओं का असर

चित्रकूट में रविवार, 8 फरवरी को तापमान 25 डिग्री अधिकतम और 13 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है. आर्द्रता 90 से 70 प्रतिशत के बीच रहेगी. दिन में तेज सतही हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड कम महसूस होगी. सुबह हल्की सिहरन जरूर रहेगी, लेकिन दिन में मौसम खुला और आरामदायक रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

झांसी में सबसे ज्यादा तापमान

झांसी में 8 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहने की संभावना है. आर्द्रता 90 और 70 प्रतिशत दर्ज की गई है. दिन में तेज हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम शुष्क और सुहावना रहेगा. दोपहर में हल्की गर्मी का अहसास हो सकता है, जबकि रात में हल्की ठंड बनी रहेगी.

जालौन में साफ आसमान

जालौन में 8 फरवरी को अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहेगा. आर्द्रता 61 से 30 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है. यहां मुख्यतः साफ आसमान रहने का पूर्वानुमान है. दिन में धूप खिली रहेगी और मौसम साफ रहने से ठंड का असर काफी कम महसूस होगा.

हमीरपुर में हवाओं से राहत

हमीरपुर में 8 फरवरी को तापमान 26 डिग्री अधिकतम और 12 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है. आर्द्रता 90 से 60 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है. दिन के समय तेज सतही हवाएं चलेंगी. हवाओं के कारण ठंड की तीव्रता कम रहेगी और मौसम सामान्य बना रहेगा.

ललितपुर में खुला आसमान

ललितपुर में 8 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रहेगा. आर्द्रता 51 से 17 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है. यहां मुख्यतः साफ आसमान रहेगा. दिन में धूप खिली रहेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे सर्दी का असर काफी कम हो जाएगा.

महोबा में हल्की ठंड बरकरार

महोबा में 8 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहेगा. आर्द्रता 90 से 70 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है. दिन के समय तेज सतही हवाएं चलेंगी. सुबह हल्की ठंड महसूस होगी, लेकिन दोपहर तक मौसम सामान्य और सुहावना बना रहेगा.

अगले कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे हालात

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. तेज पछुआ हवाओं के कारण ठंड का असर कम रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी. सुबह-