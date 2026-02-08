बुंदेलखंड में सर्दी की विदाई, सूरज की तपिश से चढ़ा पारा… दिन में बदला मौसम का मिजाज, ठिठुरन से राहत!

Bundelkhand Weather: बुंदेलखंड के जिलों में अब मौसम करवट ले चुका है. पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं के तेवर नरम पड़ते ही ठंड की चुभन कम हो गई है. सुबह-शाम हल्की ठिठुरन जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर की धूप अब गुनगुनी नहीं, बल्कि हल्की तपिश लिए नजर आ रही है. हालात ये हैं कि लोग दिन में स्वेटर और जैकेट उतारकर शर्ट में दिखने लगे हैं. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है. यानी सर्दी अब धीरे-धीरे विदा लेने की तैयारी में है.



किसानों के लिए ओस बनी वरदान

सर्दियों की ओस और जनवरी की हल्की बारिश (मावट) गेहूं, सरसों और मटर जैसी रबी फसलों के लिए किसी अमृत से कम नहीं रही. ओस से खेतों में नमी बनी रहती है, जिससे किसानों को कम सिंचाई करनी पड़ती है. इससे डीजल और बिजली की लागत में भी राहत मिलती है.

झांसी में पर्यटकों की बढ़ी हलचल

झांसी में मौसम सुहावना होते ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है. 9 फरवरी को यहां अधिकतम तापमान 28° और न्यूनतम 12° तक रहेगा. मुख्यतः आसमान साफ रहने का अनुमान है. मौसम के अनुकूल होने से पर्यटन गतिविधियां और बढ़ सकती हैं.

बांदा में दोपहर बदली तस्वीर

बांदा में सुबह-शाम हल्की ठंड का असर बना हुआ है, लेकिन दोपहर में मौसम पूरी तरह बदल चुका है.. 9 फरवरी को तापमान 25°/11° रहने का अनुमान है. सुबह तड़के कोहरा या धुंध छाने की संभावना है. दिन में लोग अब गर्म कपड़े कम पहन रहे हैं.

चित्रकूट में कोहरे की संभावना

चित्रकूट में 9 फरवरी को अधिकतम 25° और न्यूनतम 13° तापमान रहने का अनुमान है. सुबह के समय कोहरा या हल्की धुंध छा सकती है. हालांकि दिन चढ़ते ही धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहेगा. यहां भी दिन में ठंड का असर कम हो गया है.

हमीरपुर में बढ़ा पारा

हमीरपुर में तापमान 27°/12° तक पहुंच गया है. सुबह हल्की धुंध की संभावना जताई गई है, लेकिन दिन में साफ आसमान रहेगा. यहां भी लोग दिन के समय हल्के कपड़ों में नजर आने लगे हैं. आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की उम्मीद है.

ललितपुर में साफ आसमान

ललितपुर में 9 फरवरी को तापमान 28°/13° रहेगा. यहां मुख्यतः आसमान साफ रहने का अनुमान है और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है. मौसम के इस बदलाव से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है.

महोबा में सुहावना दिन

महोबा में भी तापमान 28°/13° के आसपास बना हुआ है. दिन में हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और कोई विशेष चेतावनी नहीं है. सुबह की हल्की ठंड अब दोपहर की धूप में गायब हो जाती है.

जालौन में सामान्य स्थिति

जालौन में 9 फरवरी को तापमान 26°/12° रहेगा. मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है, लेकिन दिन में मौसम सुहावना रहेगा. फिलहाल मौसम विभाग ने किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है.