Mahoba News: महोबा में ओवरटेक बना मौत का कारण! भतीजे की मौत, चाचा सहित दो लोग जुझ रहे जिंदगी और मौत से!

महोबा न्यूज/ राजेंद्र तिवारी : यूपी के महोबा जिले में रविवार को तेज रफ्तार और ओवरटेक करने की कोशिश ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. इंगेजमेंट कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे चाचा–भतीजे की बाइक सामने से आ रही कार से टकरा गई और देखते ही देखते दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में 25 वर्षीय पुष्पेंद्र अहिरवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चाचा और कार सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

कैसे हुआ हादसा?

दरअसल यह घटना महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में झांसी–मिर्जापुर हाईवे पर भरवारा के पास गांव में हुआ. जानकारी के अनुसार, कुलपहाड़ कस्बे के कठवरिया मोहल्ला निवासी चरणदास उर्फ पप्पू का पुत्र पुष्पेंद्र अहिरवार अपने चाचा मुन्ना उर्फ दयाराम के साथ बाइक पर सवार होकर पनवाड़ी जा रहा था. बाइक जब भरवारा गांव के पास पहुंची, तभी आगे चल रही पिकअप को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही मारुति कार से जोरदार भिड़ंत हो गई.

टक्कर इतनी अचानक और तेज थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित हो गए. इसी बीच पीछे से आ रही पिकअप भी बाइक से टकरा गई, जिससे तीनों लोग सड़क पर जा गिरे . हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और पुलिस को सूचना दी.

मौत और घायल होने की पुष्टि

हादसे में पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. उसका चाचा दयाराम और मारुति कार सवार दीपेंद्र पुत्र हरिराम गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पनवाड़ी और कुलपहाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कुलपहाड़ भिजवाया.

हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. परिवार में पुष्पेंद्र की असामयिक मौत की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। परिजन अस्पताल और घटनास्थल के बीच दौड़ते रहे.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही दुर्घटना में शामिल पिकअप और कार को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि तेज रफ्तार और गलत तरीके से ओवरटेक करना हादसे का मुख्य कारण रहा.

