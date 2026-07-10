शिक्षा का मंदिर बना अश्लील मनोरंजन का अड्डा... क्लासरूम में प्रिंसिपल की अय्याशी का वीडियो वायरल

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महोबा/राजेंद्र तिवारी: विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है जहां भक्त के रूप में छात्र पहुंचते हैं और शिक्षक भगवान की भांति अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति यानी छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं. हमारे वेद शास्त्रों में भी गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है. लेकिन महोबा के एक सरकारी स्कूल की गरिमा को प्रधानाध्यापक ने तार-तार कर दिया.
क्लासरूम में डिजिटल टीवी पर अश्लील गाने
आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने अपनी ओछी हरकतों से विद्यालय को अश्लीलता का अड्डा बना दिया. प्रधानाध्यापक की इस गंदी हरकत का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लास रूम में बेंच पर लेटकर क्लासरूम में लगाए गए डिजिटल टीवी पर अध्यापक अश्लील गाने देख रहे हैं.
वीडियो वायरल हुआ तो बात अधिकारियों तक भी पहुंची. वीडियो देख अधिकारियों ने घटना पर संज्ञान लिया. फिलहाल एवीएसए ने घटना की जांच कर रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को सौंप दी है.
वायरल वीडियो के बारे में विस्तार से
दरअसल चरखारी विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय टिकरी के इंचार्ज प्रधानाध्यापक रमेशचंद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वह क्लासरूम में बच्चों के लिए लगाई गई डिजिटल टीवी में अश्लील गाने लगाए हैं और बड़ी मस्ती से क्लास में ही बेंच पर लेटकर गानों का लुप्त उठा रहे हैं.
बताया जाता है कि प्रधानाध्यापक रमेशचंद्र क्लासरूम में ही शराब का सेवन कर अश्लील गाने सुनने में मस्त थे और किसी जागरूक ग्रामीण ने पहुंचकर उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है.
अवनीश यादव (खंड शिक्षा अधिकारी चरखारी)
"वायरल वीडियो की जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है, जिसकी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपकर कार्रवाई के लिए भेज दी गई है."
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