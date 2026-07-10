शिक्षा का मंदिर बना अश्लील मनोरंजन का अड्डा... क्लासरूम में प्रिंसिपल की अय्याशी का वीडियो वायरल

क्लासरूम में डिजिटल टीवी पर अश्लील गाने

आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने अपनी ओछी हरकतों से विद्यालय को अश्लीलता का अड्डा बना दिया. प्रधानाध्यापक की इस गंदी हरकत का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लास रूम में बेंच पर लेटकर क्लासरूम में लगाए गए डिजिटल टीवी पर अध्यापक अश्लील गाने देख रहे हैं.