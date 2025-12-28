Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

पत्थरों से कूचकर निर्मम हत्या... बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, वजह जानकर कांप उठे लोग!

Mahoba News: महोबा जिले ने कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या करा दी. जब इस घटना की वजह सामने आई तो सुनकर लोग हैरान हो गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:20 PM IST
Mahoba News/राजेंद्र तिवारी:  उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर महज कुछ बीघा जमीन के लालच बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतरवा दिया.  ये घटना 27 दिसम्बर को गांव के बाहर स्थित खेत में बनी बगिया में सोते समय पत्थरों से कूचकर निर्मम हत्या कर दी थी और इसके बाद आरोपी फरार हो गए थे. 

किस गांव की है ये घटना?
यह सनसनीखेज वारदात चरखारी थाना क्षेत्र के गुढ़ा गांव की है. जहां के रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान लालदिमान की बीते रोज अज्ञात हमलावर ने गांव के बाहर स्थित खेत में बनी बगिया में सोते समय पत्थरों से कूचकर निर्मम हत्या कर दी थी और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. 

मृतक के दो बेटे थे
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए थे. पुलिस की जांच और स्थानीय लोगों से की गई पूछताछ में सामने आया कि मृतक के हरनारायण और भागवली दो पुत्र हैं, जिनमें दोनों पुत्रों के साथ एक-एक माह तक रहने वाले लालदिमान वर्तमान समय में अपने बड़े पुत्र हरनारायण के साथ रह रहे थे और अगले महीने उन्हें अपने छोटे पुत्र भागवली के साथ रहना था.  

कैसे शुरू हुआ विवाद?
छोटे पुत्र को आशंका थी कि पिता लालदिमान के नाम दर्ज 40 बीघा जमीन बड़ा भाई अपने नाम करवाने वाला है, इसी बात को लेकर छोटे पुत्र भागवली की पिता लालदिमान से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी आक्रोश में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान कलयुगी पुत्र ने ईट से हमला कर अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुत्र भागवली को अपने ही बुजुर्ग पिता लालदिमान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है.

सीओ का बयान 
सीओ चरखारी दीपक दुबे ने बताया कि ये घटना 27 दिसम्बर की हुई थी. महज 24 घंटे के अंदर की इस घटना खुलासा हो गया. जिससे छोटे बेटे ने अपने पिता की हत्या कराई थी. ऐसा बताया जा रहा है कि छोटे बेटे का शक था कि उस उसका पिता के  नाम दर्ज जमीन बड़ा भाई अपने नाम करवाने वाला है. इसी के बाद उसने अपने ही पिता की हत्या का प्लान बनाया और इस वारदात को अंजाम दे दिया. हिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

