Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3215420
Zee UP-Uttarakhandझांसी

ललितपुर: जिला मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही; दाएं की जगह कर दिया बाएं जबड़े का ऑपरेशन

 Lalitpur News:  ललितपुर जिले में स्थित जिला मेडिकल कॉलेज एक बार फिर विवादों के घेरे में है. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के सरकारी दावों के बीच यहां के एक डॉक्टर के अमर्यादित व्यवहार और चिकित्सकीय लापरवाही ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 13, 2026, 12:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ललितपुर: जिला मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही; दाएं की जगह कर दिया बाएं जबड़े का ऑपरेशन

ललितपुर न्यूज/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित जिला मेडिकल कॉलेज एक बार फिर विवादों के घेरे में है. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के सरकारी दावों के बीच यहां के एक डॉक्टर के अमर्यादित व्यवहार और चिकित्सकीय लापरवाही ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है.  मामला एक डेंटिस्ट द्वारा मरीज के गलत जबड़े का ऑपरेशन करने और विरोध करने पर मारपीट से जुड़ा है. 

दाएं जबड़े में था दर्द, डॉक्टर ने बाएं को चीरा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरूनगर निवासी जगदीश अहिरवार की बेटी के दाएं जबड़े में लंबे समय से दर्द था.  उपचार के लिए पिता अपनी बेटी को लेकर जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात दंत विशेषज्ञ डॉ. दीपिका जैन से हुई.  डॉ. जैन ने परीक्षण के बाद ऑपरेशन की सलाह दी। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने घोर लापरवाही बरतते हुए दाएं जबड़े की जगह बाएं जबड़े का ऑपरेशन कर दिया. 

ऑपरेशन के नाम पर 35 हजार की अवैध वसूली
सरकारी अस्पतालों में जहाँ इलाज निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है, वहीं पीड़ित पिता का आरोप है कि डॉ. दीपिका जैन ने इस ऑपरेशन के बदले उनसे 35,000 रुपये की अवैध मांग की और पैसे ले भी लिए.  यह न केवल प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा भी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मरीज के साथ मारपीट और बदसलूकी
घटना की सबसे भयावह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब ऑपरेशन थिएटर (OT) के भीतर ही डॉक्टर का क्रूर चेहरा सामने आया.  पीड़ित लड़की का कहना है कि जब उसने गलत जगह ऑपरेशन किए जाने पर दर्द की शिकायत की और विरोध जताया, तो डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की.  ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने पर जब पिता ने इस लापरवाही और दुर्व्यवहार का विरोध किया, तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई. 

डीएम और अधिकारियों से शिकायत
बेटी की बिगड़ी हालत और डॉक्टर के तानाशाही रवैये से आहत होकर जगदीश अहिरवार ने न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने जिलाधिकारी (DM) और जिला मेडिकल कॉलेज के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.  पीड़ित परिवार अब डरा हुआ है और अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है. 

यह मामला न केवल एक डॉक्टर की लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि सरकारी तंत्र में बैठे कुछ कर्मियों की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है.  यदि एक शिक्षित और जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति मरीज के साथ हिंसक व्यवहार और आर्थिक शोषण करता है, तो यह पूरे चिकित्सा पेशे पर एक काला धब्बा है. अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ क्या दंडात्मक कदम उठाता है. 

 

TAGS

Lalitpur news

Trending news

Kushinagar News
प्यार, विवाद या कोई और राज? साली और जीजा की मौत ने छोड़े कई सवाल
Agra News
आगरा रोडवेज में भ्रष्टाचार: चेकिंग के नाम पर वसूली और अपनों को बचाने का खेल
jalaun news
जालौन में पारिवारिक कलह के बाद विवाहिता ने लगाई फांसी, इलाके में सनसनी
Greater Noida news
नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान अब जेब पर नहीं भारी! इंडिगो और अकासा ने गिराए दाम
gonda news
हरियाणा की बेटियों ने गोंडा में गाड़ा झंडा, नेशनल रैंकिंग कुश्ती में जीते 61 मेडल
Lucknow news
प्रतीक यादव की मौत पर सीएम योगी से लेकर भाई अखिलेश यादव ने क्या कहा?
Prateek Yadav Death
प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? कहां थी पत्नी अपर्णा,सिविल हॉस्पिटल के CMS ने क्या कहा!
up breaking news
Prateek Yadav Death Live​: प्रतीक यादव का पोस्मटमार्टम पूरा, बेड रूम सील, पुलिस के कब्जे में CCTV और DVR; यहां पढ़िए हर अपडेट्स
Prateek Yadav Death
मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन,लखनऊ के अस्पताल में तोड़ा दम
Up Accidents
चीख-पुकार में बदली शहनाइयां! सड़क किनारे पलटी तेज रफ्तार पिकअप, हादसे में 3 की मौत