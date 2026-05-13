ललितपुर: जिला मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही; दाएं की जगह कर दिया बाएं जबड़े का ऑपरेशन

ललितपुर न्यूज/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित जिला मेडिकल कॉलेज एक बार फिर विवादों के घेरे में है. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के सरकारी दावों के बीच यहां के एक डॉक्टर के अमर्यादित व्यवहार और चिकित्सकीय लापरवाही ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है. मामला एक डेंटिस्ट द्वारा मरीज के गलत जबड़े का ऑपरेशन करने और विरोध करने पर मारपीट से जुड़ा है.

दाएं जबड़े में था दर्द, डॉक्टर ने बाएं को चीरा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरूनगर निवासी जगदीश अहिरवार की बेटी के दाएं जबड़े में लंबे समय से दर्द था. उपचार के लिए पिता अपनी बेटी को लेकर जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात दंत विशेषज्ञ डॉ. दीपिका जैन से हुई. डॉ. जैन ने परीक्षण के बाद ऑपरेशन की सलाह दी। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने घोर लापरवाही बरतते हुए दाएं जबड़े की जगह बाएं जबड़े का ऑपरेशन कर दिया.

ऑपरेशन के नाम पर 35 हजार की अवैध वसूली

सरकारी अस्पतालों में जहाँ इलाज निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है, वहीं पीड़ित पिता का आरोप है कि डॉ. दीपिका जैन ने इस ऑपरेशन के बदले उनसे 35,000 रुपये की अवैध मांग की और पैसे ले भी लिए. यह न केवल प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा भी है.

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मरीज के साथ मारपीट और बदसलूकी

घटना की सबसे भयावह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब ऑपरेशन थिएटर (OT) के भीतर ही डॉक्टर का क्रूर चेहरा सामने आया. पीड़ित लड़की का कहना है कि जब उसने गलत जगह ऑपरेशन किए जाने पर दर्द की शिकायत की और विरोध जताया, तो डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की. ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने पर जब पिता ने इस लापरवाही और दुर्व्यवहार का विरोध किया, तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई.

डीएम और अधिकारियों से शिकायत

बेटी की बिगड़ी हालत और डॉक्टर के तानाशाही रवैये से आहत होकर जगदीश अहिरवार ने न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने जिलाधिकारी (DM) और जिला मेडिकल कॉलेज के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित परिवार अब डरा हुआ है और अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है.

यह मामला न केवल एक डॉक्टर की लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि सरकारी तंत्र में बैठे कुछ कर्मियों की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है. यदि एक शिक्षित और जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति मरीज के साथ हिंसक व्यवहार और आर्थिक शोषण करता है, तो यह पूरे चिकित्सा पेशे पर एक काला धब्बा है. अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ क्या दंडात्मक कदम उठाता है.