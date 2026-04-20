दुल्हन से ज्यादा दूल्हे को बिजली की फिक्र! फेरों से पहले डीएम को सौंपा ज्ञापन, स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली बिल माफ करने की रखी मांग

अतुल मिश्रा /बांदा: बांदा में सोमवार को दूल्हे की पोशाक में सजा हुआ एक युवक दर्जनों प्रदर्शनियों को लेकर ढोल बाजे के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा. जहां पर युवक ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर अपने बिजली के बिल को माफ करने की मांग की, और साथ ही स्मार्ट मीटर को पूरी तरह से बंद कर देने को ही अपनी शादी के उपहार के रूप में देने की मांग की.

गले में CFL बल्ब लटकाकर प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों के केंद्र में खड़ा युवक दूल्हे की पोशाक में दिखाई दिया तो वहीं दूल्हे के साथ अन्य प्रदर्शनकारी अपने गले में सीएफएल बल्ब लटका कर पहुंचे.

प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विद्युत बिल से हम लोग परेशान हैं. स्मार्ट मीटर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजों में लगाए जाने के बजाय घरों में लगाए जा रहे हैं. और स्मार्ट मीटर मनमाफिक बिजली का बिल भेज रहा है.

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प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप कर मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि स्मार्ट मीटर बंद करें और विद्युत विभाग पर नियंत्रण करें, ताकि लोग नियंत्रित बिल को भरकर अपना जीवन यापन कर सकें.

कैसे काम करता है स्मार्ट मीटर

स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोबाइल की तरह होता है. जिस तरह से प्रीपेड मोबाइल में टेलीकॉम कंपनी की सेवा का लाभ लेने के लिए पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है और जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो टेलीकॉम कंपनी की सेवा खत्म हो जाती है उसी तरह से स्मार्ट मीटर से बिजली उपभोग के लिए पहले रिचार्ज करना पड़ता है. और जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो बिजली सप्लाई बंद हो जाती है.

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