Zee UP-Uttarakhandझांसी

उधार के 20 हजार नहीं देना और पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी... ललितपुर में दोस्त बना दोस्त का कातिल

Lalitpur News: ललितपुर जिला में एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है, जहां दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करते हुए एक युवक ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी. कारण जानकार आप भी हैरान हो जाएंगे.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 23, 2025, 03:28 PM IST
ललितपुर न्यूज/अमित सोनी : उत्तरा प्रदेश के ललितपुर जिला में एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है, जहां दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करते हुए एक युवक ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी. कारण जानकार आप भी हैरान हो जाएंगे. इस बर्दात में चार दिन तक फरार रहने के बाद आरोपी को पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर लिया है

क्या हैं मामला जानते हैं ? 
दरअसल यह  पूरा मामला ललितपुर के नाराहट थाना क्षेत्र अंतर्गत बछरई ग्राम का है, जहां शराब पार्टी के बहाने दोस्ती ही दोस्त की जान ले गई. घटना 18 दिसंबर की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार बछरई ग्राम निवासी 34 वर्षीय दीपक प्रजापति को उसके ही दोस्त रामवतार ने घर बुलाया था. शाम को दोनों ने साथ बैठकर शराब पी रहे थे.  इसी दौरान बातचीत का दौर बढ़ा और नशे में दीपक ने आरोपी की पत्नी को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कर दीं.

वारदात छुपाने में नाकामयाब आरोपी 
जब आपत्तिजनक बात हुई तब इससे गुस्से में आए रामवतार ने दीपक की गला दबाकर हत्या कर दी.  वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने मृतक के शव को घर के एक कोने में घसीटकर उस पर पत्थर, टायर, चक्की का पत्थर आदि रख दिए. ताकि किसी को शक न हो सके. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. 

रामवतार दीपक से 20 हजार का उधार लिया था 
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी रामवतार दीपक से 20 हजार रुपये उधार ले चुका था.  मृतक लगातार पैसे वापस मांग रहा था. पैसों की तंगी और पत्नी को लेकर हुई विवादित बातों ने आरोपी को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया.  परिवार वालों द्वारा गुमशुदगी और आशंका जताने पर पुलिस ने जांच तेज की और सुरागों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की. 

पुलिस के द्वारा साक्ष्यों को बरामद 
चार दिन की लगातार खोजबीन के बाद नाराहट थाना पुलिस को सफलता मिली. आरोपी रामवतार को आज जंगल के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. 
पूछताछ में उसने पूरी वारदात को स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए साक्ष्यों को बरामद करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है. 

स्थानीय लोगों में क्या माहौल 
इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. ग्रामीणों का कहना है कि दीपक और रामवतार वर्षों से दोस्त थे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पैसों का विवाद और शराब के नशे में हुई कहासुनी ऐसी हत्या का रूप ले लेगी पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

