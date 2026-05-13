Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3215361
Zee UP-Uttarakhandझांसी

जालौन में पारिवारिक कलह के बाद विवाहिता ने लगाई फांसी, इलाके में सनसनी

Jalaun News: जालौन में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सनसनी फैला दी है. मोहल्ला आराजीलैन स्थित दोहर चौराहे के पास रहने वाली 30 वर्षीय महिला मुस्कान का शव उसके कमरे के दरवाजे की चौखट पर दुपट्टे के फंदे से लटकता पाया गया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 13, 2026, 11:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जालौन में पारिवारिक कलह के बाद विवाहिता ने लगाई फांसी, इलाके में सनसनी

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सनसनी फैला दी है. मोहल्ला आराजीलैन स्थित दोहर चौराहे के पास रहने वाली 30 वर्षीय महिला मुस्कान का शव उसके कमरे के दरवाजे की चौखट पर दुपट्टे के फंदे से लटकता पाया गया. घटना की जानकारी तब हुई जब पति ने उसे फंदे पर लटका देखा और आनन-फानन में दुपट्टा काटकर उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक महिला की सांसे थम चुकी थीं. बदहवास हालत में पति ने तत्काल कोतवाली पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से पड़ताल शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ? 
इस दुखद घटना के पीछे की पृष्ठभूमि काफी तनावपूर्ण बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, आत्महत्या के कदम से कुछ घंटे पहले देर रात पति-पत्नी के बीच अवैध संबंधों के शक को लेकर भारी विवाद हुआ था. यह विवाद घर की चारदीवारी से निकलकर सड़क पर आ गया, जहाँ महिला ने अपने पति और देवर के खिलाफ बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया. इस 'हाई वोल्टेज ड्रामे' का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पारिवारिक कलह साफ तौर पर देखी जा सकती है. हंगामे के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को शांत कराया था और उसे समझा-बुझाकर वापस घर भेजा था, लेकिन घर लौटने के बाद महिला ने मानसिक तनाव में आकर आत्मघाती कदम उठा लिया.

वर्तमान में पुलिस वायरल वीडियो और पारिवारिक विवाद के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फॉरेंसिक टीम इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि यह मामला पूरी तरह आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य साजिश है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मोहल्ले के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं, क्योंकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता दिख रहा था, लेकिन अंततः इसका परिणाम एक जानलेवा त्रासदी के रूप में सामने आया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : Purvanchal Rain Alert: पूर्वी यूपी में छक्के छुड़ाएगा मौसम! गोरखपुर-देवरिया समेत इन जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी; ये है नया अलर्ट
 

TAGS

jalaun news

Trending news

Greater Noida news
नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान अब जेब पर नहीं भारी! इंडिगो और अकासा ने गिराए दाम
gonda news
हरियाणा की बेटियों ने गोंडा में गाड़ा झंडा, नेशनल रैंकिंग कुश्ती में जीते 61 मेडल
Lucknow news
प्रतीक यादव की मौत पर सीएम योगी से लेकर भाई अखिलेश यादव ने क्या कहा?
Prateek Yadav Death
प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? कहां थी पत्नी अपर्णा,सिविल हॉस्पिटल के CMS ने क्या कहा!
up breaking news
Prateek Yadav Death Live​: अपर्णा यादव पहुंची लखनऊ, प्रतीक यादव का बेड रूम सील, पुलिस के कब्जे में CCTV और DVR; यहां पढ़िए हर अपडेट्स
Prateek Yadav Death
मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन,लखनऊ के अस्पताल में तोड़ा दम
Up Accidents
चीख-पुकार में बदली शहनाइयां! सड़क किनारे पलटी तेज रफ्तार पिकअप, हादसे में 3 की मौत
Ghaziabad Police Encounter
कैश वैन लूट के 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर,दोनों पर था 1-1 लाख का इनाम,3 पुलिसवाले घायल
gorakhpur latest news
नाले में गिरते ही सरिया आर-पार... गोरखपुर में बुजुर्ग मजदूर की दर्दनाक मौत
hathras news
एक शव पर दो परिवारों का दावा, एक हिंदू, एक मुसलमान; बड़ी उलझन में फंसी हाथरस पुलिस