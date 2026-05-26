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जालौन में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप

 Jalaun News: जालौन जनपद के कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम पण्डितपुर में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां मायके में रह रही एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 26, 2026, 12:08 PM IST
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जालौन में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद के कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम पण्डितपुर में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां मायके में रह रही एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. विवाहिता की मौत के बाद से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. मृतका अपने दो मासूम बच्चों के साथ मायके में रहकर गुजारा कर रही थी. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ससुराल की प्रताड़ना से थी तंग
मिली जानकारी के अनुसार, मृतका का विवाह कुछ वर्ष पूर्व हुआ था. परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर वह काफी समय से अपने मायके में ही रह रही थी. वह यहां रहकर अपने दो छोटे बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी. बताया जा रहा है कि ससुरालवालों के दुर्व्यवहार और आर्थिक तंगी के चलते वह काफी समय से मानसिक तनाव में थी.

दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया
इस हृदयविदारक घटना ने दो मासूम बच्चों के सिर से माँ का साया छीन लिया है. मां की मौत के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि महिला ने अपनी जान देकर समाज और ससुराल पक्ष के उन लोगों को आईना दिखाया है जिन्होंने उसे जीने के लिए मजबूर कर दिया था. घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है.

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पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी
सूचना पाकर कुठौंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतारा. मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और मृतका के मायके वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर दहेज उत्पीड़न और पारिवारिक कलह जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर बहस छेड़ दी है.

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