जालौन में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष की आंखों में सवाल और दिल में दर्द, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रविवार शाम एक 19 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

कहां की है ये घटना?

जानकारी के मुताबिक, उरई कोतवाली क्षेत्र के करसान गांव निवासी सकीना (19 वर्ष) की रविवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा.

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मायके पक्ष ने जताई चिंता

मृतका के मायके पक्ष से हमीरपुर जिले के मौदहा थाना क्षेत्र के राहिल गांव से पहुंचे पिता रहीमुद्दीन ने बताया कि उनकी बेटी सकीना की शादी वर्ष 2024 में करसान गांव निवासी चमन मंसूरी के साथ हुई थी. शादी के बाद सकीना को एक बेटा हुआ, जिसकी उम्र लगभग चार माह बताई जा रही है. पिता के अनुसार, डिलीवरी के बाद से ही बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और वह लगातार बीमार रहती थी.

अचानक हुई मौत से मायके और ससुराल दोनों पक्षों में शोक की लहर दौड़ गई है. परिवार के लोग घटना को लेकर काफी चिंतित हैं और मौत के सही कारण जानने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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