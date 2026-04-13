Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3177078
Zee UP-Uttarakhandझांसी

जालौन में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष की आंखों में सवाल और दिल में दर्द, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

Jalaun News: जालौन जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, वहीं इस घटना को लेकर  मायके पक्ष ने चिंता जाहिर की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. 

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के  जालौन जिले में रविवार शाम एक 19 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

कहां की है ये घटना?
जानकारी के मुताबिक, उरई कोतवाली क्षेत्र के करसान गांव निवासी सकीना (19 वर्ष) की रविवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मायके पक्ष ने जताई चिंता
मृतका के मायके पक्ष से हमीरपुर जिले के मौदहा थाना क्षेत्र के राहिल गांव से पहुंचे पिता रहीमुद्दीन ने बताया कि उनकी बेटी सकीना की शादी वर्ष 2024 में करसान गांव निवासी चमन मंसूरी के साथ हुई थी. शादी के बाद सकीना को एक बेटा हुआ, जिसकी उम्र लगभग चार माह बताई जा रही है. पिता के अनुसार, डिलीवरी के बाद से ही बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और वह लगातार बीमार रहती थी. 

अचानक हुई मौत से मायके और ससुराल दोनों पक्षों में शोक की लहर दौड़ गई है. परिवार के लोग घटना को लेकर काफी चिंतित हैं और मौत के सही कारण जानने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

और पढे़ं: संभल में जाली नोट खपाने की साजिश का खुलासा, नकली नोटों के साथ शराफत गिरफ्तार; पाकिस्तानी लिंक की आशंका

यूपी के दो धुरंधर IPS कृष्ण बिश्नोई-अंशिका वर्मा की हुई सगाई…राजस्थान में गूंजेगी शादी की शहनाई, जानें पूरा शेड्यूल

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

jalaun news

Trending news

jalaun news
जालौन में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष की आंखों में सवाल और दिल में दर्द
Sambhal news
कक्षा 3 की छात्रा को मिला 5वीं का रिजल्ट, शिकायत करने पर अजीब जवाब
Noida News
नोएडा में बिगड़ते हालात देख DM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर,शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम
Noida News
मजदूरों के प्रदर्शन से नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर जाम, घर से बाहर निकलना है? तो पढ़ें!
Muzaffarnagar news
UP में CM योगी का शो; 10 हजार नौकरियां, रोजगार मेला और सियासी शक्ति प्रदर्शन एक साथ
Kanpur News
कानपुर किडनी कांड का मास्टरमाइंड डॉक्टर रोहित गिरफ्तार, 25 हजार का इनामी था आरोपी
Noida worker protest
नोएडा में बवाल: सैलरी बढ़ाने की मांग पर श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ंत
Noida News
यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव; मिस्ड कॉल अभियान से 20 लाख मतदाताओं तक जुड़ाव
Mathura Boat Accident Update
मथुरा नाव हादसे को लेकर अपडेट, दो और शव मिले, 15 की मौत, एक अब भी लापता
greater noida road accident
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की टक्कर