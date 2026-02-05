Jhansi News: बंद हो गई शहनाई, पसरा मातम! शादी में देखते ही देखते दुल्हन के मामा की मौत, सामने आया वीडियो

अब्दुल सत्तार/झांसी: हार्ट अटैक से पलभर में मौते के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. देखने में भले-चंगे किसी भी शख्स को अचानक सीने में एक चुभन होती है और अगले ही पल वो बेसुध होकर गिर पड़ता है, और देखते ही देखते सांसों की डोर टूट जाती है.

भांजी की शादी में मामा की लाइव मौत

झांसी जिले के डेली गांव में एक शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया, जब खुशियों के बीच एक बुजुर्ग की अचानक मौत हो गई. भांजी की शादी में शामिल होने आए 62 वर्षीय मामा की स्टेज के पास गिरकर जान चली गई. यह पूरी घटना मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है.

मृतक की पहचान हरिमोहन सेन (62) पुत्र मुन्नालाल सेन के रूप में हुई है. वह अपनी मुंहबोली बहन की बेटी की शादी में शामिल होने डेली गांव स्थित एक मैरिज गार्डन पहुंचे थे. परिजनों के अनुसार, शादी की तैयारियां चल रही थीं, मेहमानों की आवाजाही और रस्मों की चहल-पहल थी. इसी दौरान हरिमोहन सेन स्टेज की ओर बढ़ रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्टेज के पास पहुंचते ही वह अचानक लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़े. शुरुआती क्षणों में किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि मामला गंभीर है, क्योंकि शादी समारोह में लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे. कुछ देर बाद जब उन पर ध्यान गया, तो परिजनों में हड़कंप मच गया.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

मृतक के भतीजे पंकज सेन ने बताया कि चाचा पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे थे और शादी को लेकर काफी खुश थे. अचानक इस तरह गिरने से सभी स्तब्ध रह गए. तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हरिमोहन सेन को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

डॉक्टरों ने बताया मौत का कारण

डॉक्टरों के अनुसार, प्रथम दृष्टया मौत का कारण दिल का दौरा माना जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. घटना के बाद शादी समारोह में शोक की लहर दौड़ गई और माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया.

घटना पर पुलिस ने बताया

डोंगरी पुलिस चौकी प्रभारी शिवसागर सिंह ने बताया कि उन्हें मैरिज गार्डन से एक व्यक्ति के अचानक बीमार होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत्यु की पुष्टि की.

इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है.जहां एक ओर विवाह की खुशियां थीं, वहीं पल भर में एक परिवार अपने प्रियजन को खो बैठा. शादी का आयोजन, जो खुशियों का प्रतीक था, अब उस परिवार के लिए एक दर्दनाक याद बनकर रह गया.



