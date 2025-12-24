Advertisement
क्लर्क और चपरासी की नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी! फर्जी नियुक्ति पत्र बांटने वाला शातिर ठग गिरफ्तार

 Lalitpur News:ललितपुर जिले में शिक्षा विभाग में लिपिक और चपरासी के पदों पर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:55 AM IST
ललितपुर न्यूज/अमित सोनी : यूपी के ललितपुर जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है.आरोप है कि एक युवक ने शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करते हुये उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिये गये.पीड़ित की शिकायत पर SP ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये हैं. 

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल पुलिस के द्वारा बताया गया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज सिंह है.जो शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर बहुत से लोगों से लाखों रुपये की ठगी कर चुका है साथ ही नौकरी के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र भी लोगों को थमा दिये थे.जिस मामले में जखौरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओ में मुकद्दमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी सूरज सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है.शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है. 

 40 लाख रुपये की ठगी
शिकायती पत्र के अनुसार जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक युवक ने जो कि एक सरकारी स्कूल में चपरासी के पद पर नियुक्त है. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कई लोगों से शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 40 लाख रुपये की ठगी कर ली. यही नहीं पीड़ितों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिये गये. जब पीड़ित को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने आरोपी युवक से अपने पैसे वापस मांगे.

पैसे वापस करने का हुई थी बात 
सुचना हैं कि आरोपी ने पैसे वापस करने का आश्वासन दिया लेकिन पैसे वापस नहीं दिये गए.जिस पर पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई.जिस पर SP के आदेश पर जखौरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

अब हुई गिरफ्तारी 
सूरज सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है.

