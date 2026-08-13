/जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल करना ठीक... बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले उच्च शिक्षा मंत्री

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अब्दुल सत्तार/झांसी: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 31वें दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जंतर मंतर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को जायज ठहराया है. उन्होंने कहा कि पैलेट गन क्यों दी गई है? जब प्रदर्शन में देशद्रोही शामिल हो गए थे, जिन्होंने भारत को गाली दी, महापुरुषों को गाली दी, भारत के भगवानों को गाली दी, हमारे प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्द इस्तेमाल किए. ऐसे में क्या करना चाहिए था? उन्होंने कहा कि हिंसा के खिलाफ हर कदम को मैं जायज मानता हूं.
जंतर मंतर और झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं यह संदेश छात्र छत्राओं को देना चाहेंगे, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य संस्कार प्राप्त करना है. वहीं, दिल्ली के जंतर मंतर और उसके बाद झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर कहा कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए. उत्तर प्रदेश में पहले पेपर लीक की पूरी श्रृंखला चलती थी, उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था. अब जब से योगी जी की सरकार में आए हैं, पेपर लीक होना न के बराबर हो गया है. इसके अलावा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया है. वह इतना कड़ा और अच्छा है कि पेपर लीक करने वालों के होश ठिकाने रहेंगे.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावियों को बांटे पदक
मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वर्ण पदक एमएससी कृषि की छात्रा आकांक्षा रावत को प्रदान किया. इस मौके पर 35 कुलाधिपति पदक और 46 विन्यासीकृत पदक प्रदान किए गए. दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज कुल 34947 उपाधियां को डिजिलॉकर पर अपलोड किया गया है. इसमें 20 हजार 295 छात्र में और 14652 छात्राएं सम्मिलित हैं, उपाधि प्राप्त करने वालों में छात्राओं की भागीदारी 58 प्रतिशत है, जबकि छात्रों की भागीदारी 42 प्रतिशत है. 79 पदकों में से 35 कुलाधिपति पदक और 46 विन्यासीकृत पदक सम्मिलित है. इन पदक विजेताओं में 63 छात्राएं और 16 छात्र हैं. पदक प्राप्त करने वालों में छात्राओं की हिस्सेदारी 80% है, जबकि छात्रों की हिस्सेदारी 20% है.
हॉस्टल की मेस की सफाई की जरूरत
राज्यपाल ने कहा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हॉस्टल की मेस और उसके पीछे सफाई की जरूरत है. फार्मेसी भवन, परीक्षा भवन के प्रथम तल, मेजर ध्यानचंद खेल परिसर और स्टाफ कॉलोनी की कुछ जगहों पर सफाई की आवश्यकता है. यहां बिजली काटने की समस्या है. कुछ जगहों पर जनरेटर नहीं है और जहां जनरेटर है, लेकिन वहां चलते नहीं है. इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के भवन में चार फ्लोर हैं लिफ्ट भी है, लेकिन छात्रों के लिए उपयोग करना मना है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है.