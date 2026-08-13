/जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल करना ठीक... बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले उच्च शिक्षा मंत्री

जंतर मंतर और झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं यह संदेश छात्र छत्राओं को देना चाहेंगे, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य संस्कार प्राप्त करना है. वहीं, दिल्ली के जंतर मंतर और उसके बाद झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर कहा कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए. उत्तर प्रदेश में पहले पेपर लीक की पूरी श्रृंखला चलती थी, उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था. अब जब से योगी जी की सरकार में आए हैं, पेपर लीक होना न के बराबर हो गया है. इसके अलावा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया है. वह इतना कड़ा और अच्छा है कि पेपर लीक करने वालों के होश ठिकाने रहेंगे.