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जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल करना ठीक... बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले उच्च शिक्षा मंत्री

Jhansi News: 13 अगस्त को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 31वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचीं. वहीं, विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 13, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:45 PM IST
जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल करना ठीक... बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले उच्च शिक्षा मंत्री
Image Credit: Social Media

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