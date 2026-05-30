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घर में घुसकर बेटी को घसीटा, पूरे गांव के सामने किया अर्धनग्न; न्याय के लिए दर-दर भटक रही मां

Jalaun News:  जालौन जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर नाली के विवाद को लेकर दबंग पड़ोसी  ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की.  इस घटना का वीडियो भी तेजी से वारयल हो रहा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 30, 2026, 01:08 PM IST
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जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में नाली के पानी को लेकर शुरू हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. एक महिला ने दबंग पड़ोसी पर घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ अभद्रता करने, मारपीट करने तथा उसे अर्धनग्न अवस्था में पूरे गांव के सामने अपमानित करने का आरोप लगाया है. वहीं मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह से कार्रवाई की मांग की है.

कहां की है ये घटना?
बता दें कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के महेवा गांव निवासी कमलेशी पाल पत्नी मलखान पाल द्वारा एसपी जालौन को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि, 29 मई 2026 को दोपहर लगभग 12:30 बजे वह अपने घर पर मौजूद थीं. आरोप है कि पड़ोसी सुजान पुत्र ग्याराम नाली के पानी को लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा. जब कमलेशी ने इसका विरोध किया तो सुजान ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.

पीड़िता के अनुसार, शोर सुनकर उनकी 15 वर्षीय पुत्री महक, जो उस समय घर के अंदर स्नान कर रही थी, बाहर आने लगी. आरोप है कि इसी दौरान सुजान घर में घुस गया और किशोरी को अर्धनग्न अवस्था में घर के अंदर से खींचकर बाहर ले आया. महिला का आरोप है कि आरोपी ने उनकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें भी कीं.

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शिकायती पत्र में आगे कहा गया है कि घटना के दौरान सुजान की पत्नी रीता तथा ममता, माया और छाया नामक महिलाओं ने भी मिलकर मां-बेटी के साथ मारपीट की. पीड़िता का आरोप है कि उनकी पुत्री को पूरे गांव के सामने अर्धनग्न कर अपमानित किया गया. 

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात कही जा रही है. ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी पक्ष कथित रूप से जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया. पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद वह शिकायत लेकर कालपी कोतवाली पहुंचीं, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई नहीं की. पीड़ित परिवार ने स्वयं को असुरक्षित बताते हुए पुलिस अधीक्षक जालौन से मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की है. 

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