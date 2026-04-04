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बुलडोजर के बकेट पर सवार हुईं मनीषा अनुरागी, जवारा मेले में अनोखा अंदाज बना चर्चा का विषय

Hamirpur News:  हमीरपुर जनपद के राठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मनीषा अनुरागी का एक अलग ही अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:09 PM IST
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बुलडोजर के बकेट पर सवार हुईं मनीषा अनुरागी, जवारा मेले में अनोखा अंदाज बना चर्चा का विषय

हमीरपुर न्यूज/संदीप कुमार : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के राठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मनीषा अनुरागी का एक अलग ही अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आमतौर पर नेताओं को मंच या रोड शो में देखा जाता है, लेकिन इस बार विधायक का अंदाज़ कुछ हटकर नजर आया.

 क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, वायरल वीडियो में विधायक मनीषा अनुरागी बुलडोजर के बकेट में खड़ी होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करती नजर आ रही हैं. यह दृश्य जमीन से कई मीटर ऊंचाई पर रिकॉर्ड किया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.उनके इस अनोखे अंदाज को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

 जवारा मेले में पहुंची थीं विधायक
बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुस्करा कस्बे में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध जवारा मेले का है, जहां विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचीं थीं. मेले में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी और इसी दौरान विधायक ने यह अलग अंदाज अपनाया.

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 जनता पर लुटाए स्टील के बर्तन
इस मेले के दौरान विधायक ने बुलडोजर में सवार होकर लोगों के बीच स्टील के बर्तन भी वितरित किए. जैसे ही बर्तन लोगों की ओर फेंके गए, वहां मौजूद भीड़ में उन्हें पाने की होड़ मच गई। इस दृश्य ने कार्यक्रम को और भी चर्चा में ला दिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए विधायक के इस अंदाज पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ इसे जनता से जुड़ने का अनोखा तरीका बता रहे हैं, तो कुछ इसे दिखावा करार दे रहे हैं.

सुरक्षा और संदेश पर उठे सवाल
हालांकि, इस तरह बुलडोजर के बकेट में खड़े होकर कार्यक्रम करना सुरक्षा की दृष्टि से भी सवाल खड़े करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के स्टंट से दुर्घटना का खतरा बना रहता है.

 सियासत में नए प्रयोग या दिखावा?
विधायक मनीषा अनुरागी का यह अंदाज सियासत में नए प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है या फिर इसे महज प्रचार का तरीका माना जा रहा है. यह बहस का विषय बन गया है. फिलहाल, यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

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