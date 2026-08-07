ईरान के तख्तापलट की किताब से लेकर राजनीतिक उपन्यास तक, अबान की कार से पुलिस को क्या-क्या मिला?

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अब्दुल सत्तार/झांसी: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत के बाद, उनकी दुर्घटनाग्रस्त कार से कुछ गंभीर किताबें बरामद की गई हैं. अब चर्चा और पुलिस जांच का मुख्य केंद्र बन गई हैं. सूत्रों के अनुसार, इन किताबों ने पूरे मामले में एक नया और अनपेक्षित पहलू जोड़ दिया है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जब दुर्घटनाग्रस्त कार की तलाशी ली, तो अंदर से सिग्नेचर गुटखा, सिगरेट, अंग्रेजी किताबें और चार मोबाइल फोन समेत कई चीजें बरामद हुईं.
भाई को देने जा रहा था 'अपराध और नैतिकता' की किताबें
पुलिस जांच में कार की तलाशी के दौरान कई ऐसी पुस्तकें बरामद हुई हैं जो आम तौर पर युवाओं के पास नहीं देखी जातीं. ये किताबें मनोविज्ञान (Psychology), अपराध (Crime), नैतिकता (Morality), दर्शन (Philosophy), और राजनीतिक उथल-पुथल जैसे गहरे विषयों पर आधारित हैं. बताया जा रहा है कि अबान ये किताबें प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद को देने जा रहा था.
जो सामान मिला वो है...
सिग्नेचर गुटखा की पुड़िया
क्लासिक सिगरेट की डिब्बी
दो अंग्रेजी किताबें (जिनमें से एक का नाम ‘स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान’ है)
एक जोड़ी जूते और चार जोड़ी चप्पलें
चार मोबाइल फोन और अन्य छोटा-मोटा सामान
कितान में ईरानी तख्तापलट का जिक्र
कार से बरामद की गई अंग्रेजी में लिखी एक किताब मिली जिसमें ईरान के तेहरान में हुए राजनीतिक तख्तापलट की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है.
ईरानी तख्तापलट का जिक्र
बरामद किताबों में विश्व प्रसिद्ध रूसी दार्शनिक और लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की (Fyodor Dostoevsky) की कृति भी शामिल है. दोस्तोवस्की की किताबें इंसानी मन की गहरी उलझनों, अपराधबोध, नैतिक संघर्ष और जीवन के जटिल दार्शनिक सवालों के लिए जानी जाती हैं. इसके अलावा, कार से मरजान कमाली का चर्चित ऐतिहासिक उपन्यास भी मिला है, जो 1953 में ईरान के तेहरान में हुए राजनीतिक तख्तापलट की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है.
हादसे के बाद किताबों ने खींचा ध्यान
मालूम हो कि 5 अगस्त को अबान जब अपने दोस्त के साथ झांसी जेल जा रहा था, तब उसकी कार झांसी-कानपुर हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें आग लग गई थी। इस भीषण हादसे में अबान की मौत हो गई. हादसे के बाद कार से मिली इन किताबों की गंभीरता ने अब पुलिस और आम जनता दोनों का ध्यान खींचा है और इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि अतीक के बेटे किस तरह के विचारों से प्रभावित थे.
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