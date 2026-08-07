ईरान के तख्तापलट की किताब से लेकर राजनीतिक उपन्यास तक, अबान की कार से पुलिस को क्या-क्या मिला?

हादसे के बाद किताबों ने खींचा ध्यान

मालूम हो कि 5 अगस्त को अबान जब अपने दोस्त के साथ झांसी जेल जा रहा था, तब उसकी कार झांसी-कानपुर हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें आग लग गई थी। इस भीषण हादसे में अबान की मौत हो गई. हादसे के बाद कार से मिली इन किताबों की गंभीरता ने अब पुलिस और आम जनता दोनों का ध्यान खींचा है और इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि अतीक के बेटे किस तरह के विचारों से प्रभावित थे.