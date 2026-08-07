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ईरान के तख्तापलट की किताब से लेकर राजनीतिक उपन्यास तक, अबान की कार से पुलिस को क्या-क्या मिला?

Atiq Ahmed Son Abaan Car Accident: झांसी में सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद उसकी कार से बरामद किताबें चर्चा का विषय बन गई हैं.पुलिस जांच के दौरान कार की तलाशी में कई ऐसी पुस्तकें मिलीं, जो मनोविज्ञान, अपराध, नैतिकता, दर्शन और राजनीतिक घटनाक्रम जैसे गंभीर विषयों पर आधारित हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 07, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:27 PM IST
ईरान के तख्तापलट की किताब से लेकर राजनीतिक उपन्यास तक, अबान की कार से पुलिस को क्या-क्या मिला?
Image Credit: Jhansi News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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