बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की मौत, चित्रकूट से पंजाब जाते समय हुई घटना

Bundelkhand Expressway Road Accident/संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. जिससे कार सवार मां बेटे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. फिलहाल सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है.

कहां पर हुई ये घटना?

यह भीषण सडक हादसा जरिया थानाक्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के उमरिया गांव के पास हुआ है. यहां शनिवार की दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे कार सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई.

सीओ का बयान

घटना की जानकारी होते ही जरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है. साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे सीओ सरीला राजकुमार पांडेय ने बताया कि तलविंदर उर्फ अमन बाजवा उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी झबरा कोरबा (छत्तीसगढ़) अपनी मां रूप रानी बाजवा उम्र लगभग 57 वर्ष के साथ चित्रकूट से वापस पंजाब जा रहे थे.

इसी दौरान उनका चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया है. दुर्घटना में तलविंदर उर्फ अमन बाजवा एवं उनकी मां रूप रानी बाजवा की मौके पर ही मृत्यु हो गई. थाना पुलिस द्वारा दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है. पुलिस को कार से 4 लाख 65 हजार रुपए नकद और लगभग 8 तोला सोना बरामद किया है.

