जमीन के लालच में मां ने अपने ही जीवित बेटे को बताया मृत, बनवाया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट

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महोबा न्यूज/राजेंद्र तिवारी: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के महोबा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मां पर आरोप है कि उसने जमीन जायदाद के लालच में आकर अपने ही सात साल के जीवित बेटे को कागज पर मृत घोषित कर दिया और उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवा लिया. यह मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और हर कोई मां की ममता को कलंकित करने वाली इस करतूत को सुनकर हैरान है.
फर्जीवाड़े की पूरी दास्तान और महतवाना मोहल्ले का मामला
यह मामला महोबा जिला मुख्यालय के महतवाना मोहल्ले का है. जानकारी के अनुसार, हरीश चौरसिया नाम के व्यक्ति की बीमारी के चलते साल 2020 में मौत हो गई थी. हरीश को अपनी पत्नी रजनी पर पहले से ही संदेह था, इसलिए उसने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही अपनी हिस्से की जमीन अपने नाबालिग बेटे पुष्पराज के नाम वसीयत कर दी थी. पिता की मंशा थी कि जमीन उसके बेटे को ही मिले, लेकिन अब मां रजनी चौरसिया पर आरोप है कि उसने इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची. रजनी ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और अपने सात साल के बेटे पुष्पराज को मृत दिखाकर सात जनवरी 2026 को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया. इसके बाद वह तहसीलदार की अदालत में जमीन अपने नाम करवाने के लिए कानूनी मुकदमा भी लेकर पहुंच गई. जबकि सच्चाई यह है कि पुष्पराज पूरी तरह जीवित है और शहर के एक निजी स्कूल में कक्षा एक में पढ़ाई कर रहा है.
दादा और चाचा ने खोली पोल, लगाए गंभीर आरोप
जब इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी बच्चे के दादा कुंवर बहादुर को मिली, तो उनके होश उड़ उड़ गए. कुंवर बहादुर (दादा) ने बताया, मेरे नाती पुष्पराज का उसकी मां रजनी ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है ताकि उसके नाम बेशकीमती जमीन को अपने नाम कर सके जबकि पुष्पराज कक्षा 1 में पढ़ता है.
इस मामले में बच्चे के चाचा ने भी बड़ी साजिश की ओर इशारा किया है
पुरुषोत्तम चौरसिया (चाचा) बताते है कि उनके भाई की बीमारी के चलते मौत हो गई थी और जब वह बीमार थे तब उनके ससुराल वाले धमकी देते रहे कि प्रॉपर्टी पत्नी रजनी के नाम करा दो लेकिन हमारे भाई ने अपने नाबालिग बेटे पुष्पराज के नाम जमीन की वसीयत कर दी थी. उनका पहले एक पुत्र दिव्यांश था जो भाई की मृत्यु से दो वर्ष पूर्व खत्म चुका था. अब रजनी ने अपने पुत्र दिव्यांश की जगह पुष्पराज का मृत्यु प्रमाण पत्र साजिश के तहत बनवा लिया ताकि प्रॉपर्टी रजनी के नाम आ सके. इस साजिश में रजनी के मामा और रवि चौरसिया शामिल हैं. अब हम लोग न्याय चाहते हैं. बच्चे की दादी का भी कहना है कि उनका पोता सात साल का हो गया है और स्कूल जाता है, लेकिन मां ने उसे मृत बताकर जमीन हथियाने का खेल रचा है.
मीरा बाई (दादी) कहती हैं कि पुष्पराज इस समय 7 बर्ष का हो गया है और वह कक्षा एक में पढ़ता है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन फर्जी तरीके से लेना चाहते हैं.
आरोपी मां रजनी चौरसिया का पक्ष
वहीं, आरोपी मां रजनी चौरसिया ने अपने बचाव में अलग ही तर्क दिया है. रजनी कहती है कि जिस बेटे का नाम हमने युवांश रखा था उसका नाम इन्होंने आधार कार्ड में बदलवा कर पुष्पराज करवा दिया है. हमारे पति की मौत छह वर्ष पहले हो चुकी है जबकि हमारी दो बेटी और एक बेटा है. हमारे भी कुछ खर्चे है यह लोग सिर्फ खाने को देते है इसके अलावा कुछ और खर्च नही लगता है.
प्रशासन की सख्ती और अधिकारियों का बयान
इस पूरी घटना के बाद नगर पालिका के उन कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है जिन्होंने यह मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं. शिवध्यान पांडेय (एसडीएम महोबा) ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है इसको नगर पालिका द्वारा बनवाया गया है इसकी जांच कराई जाएगी और यदि इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी.