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जमीन के लालच में मां ने अपने ही जीवित बेटे को बताया मृत, बनवाया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट

Mahoba News: महोबा में जमीन की वसीयत के लालच में एक कलयुगी माँ ने अपने सात साल के जीवित बेटे को मृत दिखाकर नगर पालिका से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। पोल खुलने पर एसडीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Written ByZee Media BureauEdited ByJyoti Kumari
Published: Aug 16, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:28 AM IST
जमीन के लालच में मां ने अपने ही जीवित बेटे को बताया मृत, बनवाया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट

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