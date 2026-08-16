जमीन के लालच में मां ने अपने ही जीवित बेटे को बताया मृत, बनवाया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट

फर्जीवाड़े की पूरी दास्तान और महतवाना मोहल्ले का मामला

यह मामला महोबा जिला मुख्यालय के महतवाना मोहल्ले का है. जानकारी के अनुसार, हरीश चौरसिया नाम के व्यक्ति की बीमारी के चलते साल 2020 में मौत हो गई थी. हरीश को अपनी पत्नी रजनी पर पहले से ही संदेह था, इसलिए उसने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही अपनी हिस्से की जमीन अपने नाबालिग बेटे पुष्पराज के नाम वसीयत कर दी थी. पिता की मंशा थी कि जमीन उसके बेटे को ही मिले, लेकिन अब मां रजनी चौरसिया पर आरोप है कि उसने इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची. रजनी ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और अपने सात साल के बेटे पुष्पराज को मृत दिखाकर सात जनवरी 2026 को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया. इसके बाद वह तहसीलदार की अदालत में जमीन अपने नाम करवाने के लिए कानूनी मुकदमा भी लेकर पहुंच गई. जबकि सच्चाई यह है कि पुष्पराज पूरी तरह जीवित है और शहर के एक निजी स्कूल में कक्षा एक में पढ़ाई कर रहा है.