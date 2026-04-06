जालौन में सनसनी; सास-दामाद के प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत, खेत में मिले सड़े-गले शव

जालौन न्यूज/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब एक खेत से तेज दुर्गंध आने पर दो शव बरामद हुए. मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के लुहरगांव का है, जहां एक किसान ने बदबू आने की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खेत में पड़े महिला और युवक के सड़े-गले शव बरामद किए. शवों की हालत बेहद खराब थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की मौत कई दिन पहले हो चुकी थी.

जानिए क्या है मामला ?

दरअसल, पुलिस जांच में मृतकों की पहचान 34 वर्षीय प्रमोद साहू निवासी लुहरगांव और 42 वर्षीय पूनम निवासी बबीना के रूप में हुई. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दोनों आपस में सास और दामाद थे. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले करीब तीन वर्षों से प्रेम संबंध थे. दोनों के परिवार गुरुग्राम में मजदूरी करते थे, जहां नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया.

गुमशुदगी के बाद अब शव बरामद

जानकारी के अनुसार, महिला 27 मार्च से लापता थी. इस संबंध में उसके पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि दोनों जालौन कब और किन परिस्थितियों में पहुंचे. मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं.

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घटनास्थल से मिले अहम सुराग

पुलिस को मौके से एक बाइक, कीटनाशक दवा और सल्फास की गोलियों के कई पैकेट बरामद हुए हैं. इन सबूतों के आधार पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस हत्या के एंगल को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है और हर पहलू से जांच कर रही है.

एसपी और फोरेंसिक टीम ने किया निरीक्षण

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी विनय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया. साथ ही फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

इलाके में चर्चा का माहौल, जांच जारी

सास और दामाद के इस रिश्ते और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है. ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की बातें हो रही हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस दोनों परिवारों से पूछताछ कर मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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