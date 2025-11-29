Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, लौटकर पति के पास आई तो किया अजब बंटवारा, बेवफा पत्नी का गजब कारनामा

Lalitpur News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पांच बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई. इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि वो एक महीने बाद पति के पास वापस आई और फिर जो बंटवारा हुआ उसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 29, 2025, 05:17 PM IST
अमित सोनी/ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक अजब प्रेम की गजह कहानी सामने आई है. अजब प्रेम के रिश्ते में 5 बच्चों का भविष्य ही दाव पर लग गया. मामला ललितपुर जिले के पाली थाना क्षेत्र का है. 

यहां 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गयी.  जब एक माह बाद लौटकर वापस आई तो पति पत्नी और प्रेमी के बीच बच्चों का बंटवारा हो गया.  जब पीड़ित पति शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो पत्नी ने पति के साथ जाने से मना करते हुये दूध मुहे बच्चे सहित 2 अन्य बच्चों को अपने साथ रखने और 2 बच्चों को पति के साथ रख दिया.  एक मां ने अपने प्यार के आगे बच्चों का बंटवारा करते हुये पति को छोड़ दिया.  लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम की वजह से दो बच्चे अपनी मां को छोड़कर वापस अपने भाई बहन और दादी के पास लौट आये. एक महिला की अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद और बच्चों का एक-दूसरे के प्रति प्रेम का ये वाकया पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

पूरा मामला विस्तार से
पाली थाना क्षेत्र के कस्बे में रहने वाले कमलेश सहरिया और पुष्पा की शादी से दोनों के 5 बच्चे हैं,  लेकिन 5 बच्चों के बावजूद पुष्पा को गांव में ही रहने वाले गुल्ली चौरसिया से प्यार हो गया. प्यार इस कदर परवान चढ़ा की गुल्ली अपने साथ 5 बच्चों की मां को लेकर फरार हो गया. जब दोनों 1 माह बाद कस्बे में लौटे और एक साथ रहने लगे. तब पीड़ित पति ने अपनी पत्नी की शिकायत पाली पुलिस से की जिस पर थाने में पहुंचे प्रेमी ,पत्नी और पति के बीच बच्चों में बंटवारा को लेकर सहमति बन गयी.

पत्नी के इश्क ने कराया बच्चों का बंटवारा
दुधमुहे बच्चे और दो बच्चियों को मां अपने साथ ले गयी और दो बच्चों को पति ने अपने पास रख लिया. जहां पति-पत्नी में प्रेमी की वजह से रिश्ते टूट गये तो वहीं दूसरी तरफ भाई बहनों के बीच प्रेम और रिश्ता मजबूत बना था. मां के साथ गयी दोनों बहनें अपनी मां के घर से भागकर अपने भाई बहन के पास अपने पिता के घर लौट आईं . और अपनी मां के पास जाने से मना कर दिया. 

अजब प्रेम के गजब मामले की चर्चा
फिलहाल पूरे क्षेत्र में जहां 5 बच्चों की मां द्वारा प्यार में अंधा होकर अपने बच्चों को छोड़ने की चर्चायें  जोरों पर हैं तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों का बंटवारा और भाई-बहनों के बीच अटूट प्रेम को लेकर मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

पत्नी का आरोप
बेवफा पत्नी का आरोप है कि उसका पति शराबी है और आये दिन मारपीट करते हुये उसे फांसी लगाना चाहता था इसलिये उसने यह कदम उठाया है. 

ये भी पढ़ें: नकदी, गहनों के साथ गाय का देसी घी भी उड़ा ले गए चोर, अलीगढ़ में हैरान करने वाली चोरी

 

TAGS

lalitupur latest new

