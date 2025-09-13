Jhansi News: पूर्व मंत्री प्रदीप जैन समेत 13 कांग्रेसियों को 2 साल की सजा, फैसला सुन आंखों से निकले आंसू, जानें क्यों मिली सजा?

झांसी: पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 कांग्रेसियों को दो साल की सजा हुई है. झांसी में MP/MLA कोर्ट ने 12 साल पुराने केस में शुक्रवार की शाम फैसला सुनाया. सजा के अलावा सभी पर जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला 12 वर्ष बाद आया है. 11 जून 2013 को प्रदीप जैन और उनके समर्थकों ने हाइवे पर जाम लगाया था जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई थी. विरोध प्रदर्शन मामले में झांसी की अदालत ने दोषी ठहराया.

सजा के बाद क्या कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य

बिजली कटौती की समस्या को लेकर जाम लगाया गया था. उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी. सजा का आदेश सुन प्रदीप जैन की आंखें भर आई. उन्होंने बताया कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं. हमारा दृढ़ संकल्प है. इसी बुंदेल माटी में हमने जन्म लिया, इसी में पैदा हुए. कितनी भी धाराएं लगाए हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे. माटी की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे.

एक धारा में 2 साल की और दूसरी धारा में 6 महीने की सजा

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया, "2013 में हमने प्रशासन से अनुमति लेकर धरना प्रदर्शन किया था जिसमें बहुत सारे लोग गए थे. हम अनुमति से वहां बैठे थे. हम लोगों पर मुकदमा लगा दिया गया. कोई गवाह नहीं था जिससे लगा कि हमें सजा होगी. लेकिन आज झांसी में न्यायालय से एक धारा में 2 साल की और दूसरी धारा में 6 महीने की सजा हुई है. हमारा प्रदर्शन बिजली के लिए था, अनुमति से बैठने के बाद हमें सजा कर दी गई. 13 लोगों को 2.5 साल की सजा सुनाई गई है. हमें अपील का मौका मिला है. हम प्रयास करेंगे कि न्याय मिले।"

Add Zee News as a Preferred Source

13 लोगों को 2-2 साल की सजा

इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में चल रही थी. वहीं शुक्रवार को कोर्ट ने 341, 146, 147, 143, 149, 141 के आरोप में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, राहुल गुप्ता, राहुल राय, सलमान पारीक्षा, हरीश कपूर टीटू, बबीना वाले बीरेंद्र सिंह जूदेव, नरेश बिल्हारिया, शेरखान, नावेद खान,मनोज झारखड़िया, रजनीश श्रीवास्तव, को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही इन्हें धारा 504,188 में दोष मुक्त कर दिया है. कोर्ट ने देर शाम सभी को निजी मुचलके पर छोड़ते हुए सभी को अपर न्यायालय में एक माह तक अपील करने का समय दिया है.