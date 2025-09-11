 बसपा के पूर्व विधायक को उम्रकैद, जालौन में डबल मर्डर केस में 31 साल बाद मिला इंसाफ
बसपा के पूर्व विधायक को उम्रकैद, जालौन में डबल मर्डर केस में 31 साल बाद मिला इंसाफ

Jalaun News: जालौन जिली की कालपी विधानसभा सीट से बसपा के विधायक रहे छोटे सिंह चौहान को MP-MLA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:31 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Jalaun News: जालौन में 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला आया है. जिला अदालत की MP-MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है.  यह मामला साल 1994 का है, जब चुर्खी थाना क्षेत्र के विनौरा वैद्य गांव में रंजिश के चलते दो सगे भाइयों की हत्या कर दी गई थी. लंबे समय तक चले इस मुकदमे में अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 

खबर अपडेट की जा रही है...

