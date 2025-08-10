Jalaun News: जालौन में कांग्रेस के पूर्व विधायक और बसपा के दो पूर्व विधायक पर एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस ने तीनों पूर्व विधायक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
Jalaun News: यूपी के जालौन में कांग्रेस के पूर्व विधायक और बसपा के दो पूर्व विधायकों समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. इन सभी पर एक कर्मचारी की हत्या करने का आरोप लगाया गया है. मृतक कर्मचारी के बेटे की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
यह है पूरा मामला
बताया गया कि कोंच थाना क्षेत्र के घमूरी के रहने वाले जितेंद्र कुमार अहिरवार का शव शनिवार को कार सवार कुछ लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छोड़कर भाग गए थे. जितेंद्र कुमार को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था. जितेंद्र के बेटे नितिन कुमार का आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक राम प्रसाद अहिरवार, उनके बेटे, बसपा के पूर्व विधायक अजय कुमार अहिरवार, पूर्व विधायक अजय कुमार और उनके बेटे अमन सिंह उर्फ निक्की, राजा, अमित ने पिता का शव कोंच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर छोड़कर भाग गए थे.
पिता के मोबाइल से मिले साक्ष्य
आरोप है कि किसी अज्ञात नंबर से फोन कर पिता की मौत की खबर दी गई. इसके बाद जब वह अस्पताल पहुंचा तो पिता के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक की. इसमें पाया कि 9 अगस्त शाम को पूर्व विधायक राम प्रसाद ने फोन कर गाली-गलौज की. पेट्रोल पंप पर बुलाकर धमकाया. नितिन का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने पिता को बुलाकर उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
