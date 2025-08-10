Jalaun News: जालौन के तीन पूर्व विधायकों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हत्‍या के आरोप में FIR दर्ज
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2875372
Zee UP-Uttarakhandझांसी

Jalaun News: जालौन के तीन पूर्व विधायकों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हत्‍या के आरोप में FIR दर्ज

Jalaun News: जालौन में कांग्रेस के पूर्व विधायक और बसपा के दो पूर्व विधायक पर एक व्‍यक्ति की हत्‍या करने का आरोप लगा है. पुलिस ने तीनों पूर्व विधायक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jalaun News: जालौन के तीन पूर्व विधायकों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हत्‍या के आरोप में FIR दर्ज

Jalaun News: यूपी के जालौन में कांग्रेस के पूर्व विधायक और बसपा के दो पूर्व विधायकों समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्‍या का मुकदमा दर्ज किया गया है. इन सभी पर एक कर्मचारी की हत्‍या करने का आरोप लगाया गया है. मृतक कर्मचारी के बेटे की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

यह है पूरा मामला 
बताया गया कि कोंच थाना क्षेत्र के घमूरी के रहने वाले जितेंद्र कुमार अहिरवार का शव शनिवार को कार सवार कुछ लोगों ने सामुदाय‍िक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में छोड़कर भाग गए थे. जितेंद्र कुमार को चिकित्‍सकों ने मृत घोषित कर दिया था. जितेंद्र के बेटे नितिन कुमार का आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक राम प्रसाद अह‍िरवार, उनके बेटे, बसपा के पूर्व विधायक अजय कुमार अहिरवार, पूर्व विधायक अजय कुमार और उनके बेटे अमन सिंह उर्फ निक्‍की, राजा, अमित ने पिता का शव कोंच सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र पर छोड़कर भाग गए थे. 

पिता के मोबाइल से मिले साक्ष्‍य 
आरोप है कि किसी अज्ञात नंबर से फोन कर पिता की मौत की खबर दी गई. इसके बाद जब वह अस्‍पताल पहुंचा तो पिता के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक की. इसमें पाया कि 9 अगस्‍त शाम को पूर्व विधायक राम प्रसाद ने फोन कर गाली-गलौज की. पेट्रोल पंप पर बुलाकर धमकाया. नितिन का आरोप है कि इन्‍हीं लोगों ने पिता को बुलाकर उनकी हत्‍या कर दी. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  

 

यह भी पढ़ें : Jalaun News: दो भाइयों का झगड़ा छुड़ाना पड़ा पुलिस को भारी, गांववालों ने टीम पर किया हमला, मुश्किल से बची जान!

यह भी पढ़ें : Jhansi Accident: झांसी में दर्दनाक हादसा, दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, ऑन द स्पॉट दो लोगों की मौत से मचा हड़कंप

TAGS

jalaun news

Trending news

jalaun news
Jalaun News: जालौन के तीन पूर्व विधायकों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हत्‍या का आरोप
Sambhal news
प्‍लास से दांत उखाड़े, पेचकस से शरीर गोद डाला...शादीशुदा प्रेम‍िका का खौफनाक कांड
UP Vidhan Sabha Monsoon Session
यूपी का मानसून सत्र कल से, बांके बिहारी न्यास विधेयक पास कराने की तैयारी में सरकार!
Mathura News
मथुरा में बारिश का रौद्र रूप! दीवार गिरने से 9 लोग दबे, चीख-पुकार से गूंज उठा गांव
Agra News
Agra News: आगरा को मिलेगी जल संकट से राहत, 2.75 लाख लोगों तक पहुंचेगा साफ पानी
sultanpur news
भाई ने छीन लिया बहन का सुहाग, दो महीने पहले हुई थी शादी, फायरिंग से दहल उठा गांव
Sitapur news
मेरी हत्या कर देंगे.....म‍िश्र‍िख उपचुनाव से पहले पूर्व सपा विधायक का बड़ा आरोप
Uttarkashi News
Uttarkashi:...तो धराली में नहीं आती इतनी बड़ी आपदा? हिमालय विशेषज्ञों का बड़ा दावा
bijnor news
बिजनौर में तीन भाइयों की मौत, कुएं में एक के बाद एक उतरे, जहरीली गैस से घुटा दम
unnao news
ट्रंप के टैरिफ से उन्नाव लेदर इंडस्ट्री पर क्या असर? 1800 करोड़ का सालाना एक्सपोर्ट
;