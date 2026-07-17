'मेरे पति पर झूठा केस न करें...' मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से की शादी, परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

जालौन/जितेन्द्र सोनी: जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय मुस्लिम युवती काजल मंसूरी ने अपने प्रेमी ओम के साथ हिंदू रीति-रिवाज से विवाह करने का दावा करते हुए एक वीडियो जारी किया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में युवती ने कहा कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है और दोनों पिछले करीब सात वर्षों से प्रेम संबंध में हैं. और 7 जुलाई की रात 2 बजे मैं अपने घर से निकली थी.