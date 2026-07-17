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'मेरे पति पर झूठा केस न करें...' मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से की शादी, परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

जालौन की काजल मंसूरी ने हिंदू युवक ओम से अपनी मर्जी से शादी करने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया. पुलिस से सुरक्षा की मांग, मामले की जांच जारी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 17, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:21 PM IST
'मेरे पति पर झूठा केस न करें...' मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से की शादी, परिवार पर लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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