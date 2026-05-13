जालौन: बेतवा में डूबे युवक की मौत पर गहराया रहस्य, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में बेतवा नदी में डूबने से हुई 19 वर्षीय युवक की मौत के मामले ने अब एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया है. इस घटना ने न केवल मृतक के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि स्थानीय प्रशासन के लिए भी यह जांच का एक बड़ा विषय बन गया है. कल तक जिसे एक सामान्य दुर्घटना माना जा रहा था, आज वह हत्या की आशंका और षड्यंत्र के आरोपों में घिरा हुआ है.

क्या है मामला ?

गोरन गांव निवासी 19 वर्षीय युवक बीते दिन अपने चार दोस्तों के साथ घर से खुशी-खुशी बेतवा नदी में नहाने के लिए निकला था. किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी यात्रा साबित होगी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक अपने साथियों के साथ नदी में उतरा था, लेकिन देखते ही देखते वह गहरे पानी में चला गया और लापता हो गया. जब काफी देर तक वह ऊपर नहीं आया, तो वहां हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. करीब पांच घंटे तक चली कड़ी मशक्कत और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने युवक के शव को नदी की गहराई से बाहर निकाला.

दुख की घड़ी में परिजनों का गुस्सा

जैसे ही युवक का शव गांव पहुंचा, कोहराम मच गया। हालांकि, इस दुख की घड़ी में परिजनों का गुस्सा उन चार दोस्तों पर फूट पड़ा जो युवक के साथ नदी पर गए थे. परिजनों ने पुलिस के सामने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है. उनका दावा है कि उनके बेटे को षड्यंत्र के तहत गहरे पानी में ले जाया गया और वहां उसे डुबोकर मार दिया गया. परिजनों का तर्क है कि उनके बेटे को ठीक से तैरना नहीं आता था, फिर भी उसके दोस्त उसे गहरे पानी की ओर ले गए, जो उनकी मंशा पर सवाल उठाता है.

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फिलहाल, कोटरा थाना पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि वे मामले की हर कोण से जांच कर रहे हैं. परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उन दोस्तों से पूछताछ की जा सकती है जो घटना के समय वहां मौजूद थे. गांव में इस घटना के बाद से तनाव का माहौल है और सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके. पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन परिजनों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए.