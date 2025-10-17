Jhansi News: खेत में 'फन' फैलाए बैठी थी मौत, किसान को घूर रही थी नागिन; हैरान कर देगी बदले की ये कहानी

Jhansi News: झांसी में एक किसान भीकम पाल को खेत पर काम करते वक्त जहरीले सांप ने डंस लिया. जिससे समथर थाना क्षेत्र के हरीपुरी के 70 वर्षीय किसान की मौत हो गई. परिजन और गांव वालों को सांप का खौफ सताने लगा तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया. दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सपेरे की मदद से नागिन को पकड़ लिया.

नागिन का मुंह पीट-पीट कर कुचला

इसके बाद सपेरे ने नागिन के दांत तोड़कर मटके में बंद कर दिया. फिर गांव वाले उसे खेत पर लेकर पहुंचे, जहां मटके में लाठियां मारी. मटका टूटने के बाद जब नागिन जैसे ही बाहर निकली तो ग्रामीणों ने लगातार 27 बार लाठियां मारकर नागिन का मुंह पीट-पीट कर कुचल कर उसे मार डाला. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

खेत के कच्चे घर में छिपा सांप

दरअसल, मृतक बुजुर्ग किसान भीकम पाल अपने खेत पर किसानी का काम कर रहा था, तभी उसे सांप ने डंस लिया. आनन-फानन में परिजन उसे इलाज के लिए मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने किसान को मृत घोषित कर दिया. वहीं, किसान की मौत के बाद परिजन और गांव वालों को सांप का डर सताने लगा, क्योंकि सांप खेत में एक कच्चे घर में छिप गया था.

नागिन को मटके में किया बंद

परिजनों का कहना है कि उसे पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया गया. करीब दो घंटे की तलाश के बाद सांप को सपेरे ने पकड़ लिया. पकड़ने पर पता चला वह ढाई फीट लंबी नागिन है. सपेरे ने नागिन के दांत तोड़ कर उसे एक मटके में बंद कर दिया. मटके में बंद करने के बाद सपेरा जब नागिन को जंगल में छोड़ने ले जाने लगा, तो ग्रामीणों ने कहा कि ये दोबारा आकर काटेगी. इसे मार ही देना चाहिए.

इंटरनेट पर छाया ये वीडियो

इसके बाद गांव वाले नागिन को खेत पर ले गए. नागिन का मटका रख कर एक ग्रामीण ने लाठी मारी तो मटका फूट गए और नागिन निकलकर भागने लगी, तो दूसरे युवक ने नागिन पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी. जब तक नागिन मर नहीं गई, तब तक वे उसे लाठी मारते रहे. इसके बाद सपेरे ने नागिन के मुंह में 10 रुपये का सिक्का रखा और बोला अब इसको जला दो.

वहीं गांव वालों ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

