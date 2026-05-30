Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3232965
Zee UP-Uttarakhandझांसी

हमीरपुर पुल हादसे पर बड़ा एक्शन, कंपनी द शेल्टर के खिलाफ FIR, ठेकेदार समेत संबंधित अफसरों पर भी गिरी गाज

Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर पुल हादसे पर बड़ा एक्शन हुआ है. इस मामले में न सिर्फ कंपनी द शेल्टर पर एफआईआर दर्ज किया गया है, बल्कि संबंधित अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 30, 2026, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hamirpur Bridge Collapse
Hamirpur Bridge Collapse

Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर पुल हादसे में 6 मजदूरों की मौत के बाद शासन-प्रशासन एक्शन मोड पर है. योगी सरकार ने सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया है. सरकार ने निर्माण गुणवत्ता और लापरवाही की जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है. पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कमल का कहना है कि निर्माण कराने वाली कंपनी, उसके मालिक और सुपरवाइजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

कुरारा थाने में प्राथमिकी दर्ज 
इस हादसे के बाद राज्य सेतु निगम के अफसरों ने खराब मौसम को दुर्घटना की मुख्य वजह बताया था. सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी ने कहा था कि तेज आंधी की वजह से स्लैब का कसाव कार्य प्रभावित हुआ, जिससे यह हादसा हुआ है. हालांकि, जैसे-जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आ रहे हैं. इसके बाद सेतु निगम के उप परियोजना अधिकारी दिलीप कुमार ने कुरारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

सुरक्षा मानकों का नहीं हुआ पालन?
पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कमल का कहना है कि प्राथमिकी में निर्माण कार्य करा रही कंपनी मेसर्स द शेल्टर, कंपनी के मालिक विजय प्रताप सिंह निवासी कानपुर और सुपरवाइजर नितीश सचान को नामजद किया गया है. हादसे के वक्त पुल पर बेयरिंग लगाने, केबलिंग और कसाव से जुड़ा काम चल रहा था. यह निर्माण प्रक्रिया बहुत संवेदनशील और जोखिमपूर्ण मानी जाती है. कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं करने का आरोप है.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों पर लगे ये संगीन आरोप
निर्माण स्थल से जुड़े लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नियमित रूप से मौजूद नहीं थे. महत्वपूर्ण कार्य मजदूरों और साइट स्टाफ के भरोसे संचालित हो रहा था. हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर मौसम विभाग और राहत विभाग की ओर से पहले ही आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया था तो निर्माणाधीन हिस्से को अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई. साथ ही जिस सेगमेंट पर काम चल रहा था, उसे पूरी तरह सुरक्षित किए बिना रात भर छोड़ने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया. यह भी जांच का विषय है.

हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत
सीएम योगी की सख्ती के बाद राज्य सेतु निगम ने सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया है. उप परियोजना प्रबंधक दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. शासन स्तर पर गठित जांच समिति तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. पुलिस का कहना है कि हादसे में लोकेन्द्र, कुलदीप निषाद, सावंत यादव, सभाजीत, पुष्पेंद्र चौहान और राजेश पाल की मौत हो गई. जबकि, अवधेश निषाद, कल्लू यादव और राजेश निषाद घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

यह भी पढ़िए: लखनऊ चारबाग शेड हादसे पर रेलवे का बड़ा एक्शन! ठेकेदार पर 50 लाख का भारी जुर्माना, 3 सीनियर इंजीनियर सस्पेंड

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Hamirpur bridge collapseHamirpur policeHamirpur Bridge Collapse 6 Deathhamirpur newsHamirpur Bridge Accident Negligence

Trending news

UP Rain Alert
आंधी-बारिश और गिरेंगे ओले... गोरखपुर-वाराणसी से देवरिया-कुशीनगर तक बिगड़ा मौसम
charbagh station shed collapse
चारबाग हादसे पर रेलवे का एक्शन! ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना, 3 इंजीनियर सस्पेंड
Ghaziabad Murder Case
'बकरे को हलाल होते देखा है?' बोलकर मुस्लिम दोस्त ने सूर्या की चाकू से गोदकर की हत्या
up breaking news
UP Breaking News Live: लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी करेंगे 'नौसेना शौर्य वाटिका' का लोकार्पण; पढ़ें हर अपडेट
Allahabad High Court
फरार चल रही देवरिया की पूर्व BSA को हाईकोर्ट से बड़ा झटका! अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Hardoi News
हरदोई में सरकारी गेहूं चोरी का भंडाफोड़: सरकारी अनाज चुराते रंगे हाथ पकड़े गए चोर
lpg cylinder price in up
गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू, यूपी के किस शहर में महंगा और कहां सस्ता रसोई गैस?
Lucknow Fuel Price
यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी,नोएडा से कानपुर तक क्या हैं 1 लीटर तेल के भाव?
चांदी का भाव
यूपी के सर्राफा बाजार में चांदी की 'महा-छलांग'!एक झटके में 5 हजार महंगी,खरीदार हैरान
prayagraj latest news
इंजीनियरिंग छोड़ खाकी पहनी, कौन हैं IPS सागर जैन; प्रयागराज में मिली बड़ी जिम्मेदारी