महोबा में खूनी बदला! खेत के ट्यूबवेल पर चल रही पार्टी में भतीजे ने चाचा को मारी गोली

राजेंद्र तिवारी/महोबा: यूपी के महोबा में पुरानी रंजिश के चलते भतीजे ने चाचा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घटना को अंजाम देने के बाद वह साथियों के साथ फरार हो गया. परिजनों द्वारा घायल अवस्था में बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां तैनात डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया. सरेशाम हुई गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही एसपी, एएसपी, सीओ सहित तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई. एसपी ने सीओ सिटी के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, रिश्तों के कत्ल की यह वारदात कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव की है. जहां के रहने वाले 60 वर्षीय गुलाब सिंह परिहार अपने खेत में बने ट्यूबवैल पर थे और पार्टी का दौर चल रहा था. आरोप है कि करीब तीस साल पहले हुई पिता की मौत के बदले की आग में सुलग रहे भतीजे मोनू सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाचा गुलाब सिंह को गोली मार दी और लहूलुहान अवस्था में छोड़ मौके से फरार हो गया. बताया जाता है कि आरोपी मोनू सिंह के पिता की हत्या 30 वर्ष पूर्व फतेहपुर जिले के किसी गांव में हो गई थी.

चाचा को मानता था पिता की हत्या का दोषी

मोनू सिंह के परिजन हत्या के लिए गुलाब सिंह परिहार को दोषी मानते थे. शायद यही वजह थी कि पिता की हत्या बदला लेने के लिए मोनू सिंह ने इस वारदात को अंजाम दिया है. मृतक की बेटी ने बताया कि मोनू सिंह, वीरेंद्र सिंह और देवीदीन सिंह घर आए थे और शाम 5 बजे पिता खेत स्थित ट्यूबबेल पर गए थे और शाम को फोन आया कि पिता को गोली मार दी गई.

जांच के लिए टीमें गठित

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, सीओ सिटी अरुण कुमार सिंह सहित कबरई, खन्ना और शहर कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर साक्षय संकलन की कार्यवाई की गई. मामले को अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि कबरई थाना क्षेत्र में गुगौरा गांव में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या की गई है. सूचना पर तत्काल पीआरबी और स्थानीय पुलिस आई और यहां पर घटना स्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट के साथ किया गया है.

पिता की हत्या का बदला लेने की धमकी देता था

उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि जो बुजुर्ग थे जिनकी हत्या हुई है ये उनके भतीजे मोनू सिंह द्वारा की गई है. पूछताछ में पता चला है कि आरोपी के पिता की गुलाब सिंह के द्वारा हत्या करने का अंदेशा था उसके पिता की हत्या 30 वर्ष पहले फतेहपुर जनपद के किसी गांव में हुई थी और उसको लग रहा था कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा. इसी कारण से वारदात को अंजाम दिया गया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया है तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी.

