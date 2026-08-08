जिस घर से हंसी-खुशी विदा हुई थी, वहीं मिली सोनम की लाश... नवविवाहिता की मौत से मचा कोहराम

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जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब 21 वर्षीय नवविवाहिता ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. युवती की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना रामपुरा थाना क्षेत्र के भूरेकपुरा मजरा गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, भूरेकपुरा मजरा गांव निवासी सोनम ने अज्ञात कारणों के चलते घर के एक कमरे में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली. काफी देर बाद जब परिजनों की नजर कमरे में पहुंची तो सोनम को फंदे पर लटका देखकर उनके होश उड़ गए. परिजनों ने आनन-फानन में उसे फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
बताया जा रहा है कि सोनम की शादी बीती 11 जून को हुई थी. शादी के करीब दो महीने बाद वह अपने मायके आई हुई थी. इसी दौरान उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. सोनम ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
उधारी के विवाद में मारपीट के बाद अस्पताल और कोतवाली में हंगामा
वहीं जालौन के उरई नगर क्षेत्र में उधारी के पैसे मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ चुका है. उरई कोतवाली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शक्ति गहोई समेत 5 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, हिंसा, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरा विवाद सड़क पर उधारी के ढाई लाख रुपये मांगने को लेकर शुरू हुआ था. आरोप है कि पैसे मांगने पर भाजपा नेता शक्ति गहोई और उनके समर्थकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी.
अस्पताल का रजिस्टर फाड़ा, डॉक्टर से बदसलूकी
मारपीट में घायल हुए युवकों का मेडिकल परीक्षण कराने जब भाजपा नेता अपने सहयोगियों के साथ उरई के जिला अस्पताल पहुंचे, तो वहां स्थिति और बिगड़ गई. आरोप है कि शराब के नशे में धुत भाजपा नेता और उनके साथियों ने इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता की. दबंगई दिखाते हुए आरोपियों ने जबरन मेडिकल रिपोर्ट बनवाने और रेफर कराने का दबाव बनाया. बात न मानने पर अस्पताल का इमरजेंसी मेडिकल रजिस्टर फाड़ दिया और काफी देर तक हंगामा काटा.
कोतवाली में पुलिसकर्मियों को दी धमकी
अस्पताल में उपद्रव मचाने के बाद मामला उरई कोतवाली तक जा पहुंचा. पुलिस स्टेशन के भीतर भी भाजपा नेता और उनके समर्थकों की दबंगई देखने को मिली, जहां उन्होंने तैनात पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें खुलेआम धमकी दी.