जिस घर से हंसी-खुशी विदा हुई थी, वहीं मिली सोनम की लाश... नवविवाहिता की मौत से मचा कोहराम

उधारी के विवाद में मारपीट के बाद अस्पताल और कोतवाली में हंगामा

वहीं जालौन के उरई नगर क्षेत्र में उधारी के पैसे मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ चुका है. उरई कोतवाली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शक्ति गहोई समेत 5 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, हिंसा, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरा विवाद सड़क पर उधारी के ढाई लाख रुपये मांगने को लेकर शुरू हुआ था. आरोप है कि पैसे मांगने पर भाजपा नेता शक्ति गहोई और उनके समर्थकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी.