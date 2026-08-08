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जिस घर से हंसी-खुशी विदा हुई थी, वहीं मिली सोनम की लाश... नवविवाहिता की मौत से मचा कोहराम

जालौन जिले में नवविवाहिता ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सोनम की शादी 11 जून को हुई थी और करीब दो महीने बाद वह मायके आई थी. आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 08, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:58 PM IST
जिस घर से हंसी-खुशी विदा हुई थी, वहीं मिली सोनम की लाश... नवविवाहिता की मौत से मचा कोहराम
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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