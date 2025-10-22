Advertisement
Jhansi News: दरवाजा तोड़ा तो इस हाल में मिली निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी, इलाके में हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार की पत्नी का शव बंद कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला है. पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का हाल देख सबके होश उड़ गए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 22, 2025, 07:03 PM IST
अब्दुल सत्तार/झांसी: झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्यम मैरिज गार्डन के पास रह रही निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी ने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगा कर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक नीलू रायकवार का अपने पति शिव कुमार रायकवार से विवाद चल रहा था। नीलू काफी समय से सत्यम गार्डन के पास किराए के मकान लेकर अकेले रह रही थी। जब आज सुबह से नीलू नहीं दिखाई दी तो आसपास के लोगों ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा, तो नीलू पंखे के कुंडे से लटकी हुए थी। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. 

खबर लिखी जा रही है...

