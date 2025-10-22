Jhansi News: दरवाजा तोड़ा तो इस हाल में मिली निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी, इलाके में हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार की पत्नी का शव बंद कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला है. पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का हाल देख सबके होश उड़ गए.
Trending Photos
अब्दुल सत्तार/झांसी: झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्यम मैरिज गार्डन के पास रह रही निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी ने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगा कर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक नीलू रायकवार का अपने पति शिव कुमार रायकवार से विवाद चल रहा था। नीलू काफी समय से सत्यम गार्डन के पास किराए के मकान लेकर अकेले रह रही थी। जब आज सुबह से नीलू नहीं दिखाई दी तो आसपास के लोगों ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा, तो नीलू पंखे के कुंडे से लटकी हुए थी। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
खबर लिखी जा रही है...
ये भी पढ़ें: सड़क और पहियों से चिपक गए पति-पत्नी और बच्चे का शव, वाराणसी में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार परिवार खत्म
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !